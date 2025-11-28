پخش زنده
بانوی کارآفرین شازندی با استفاده از تسهیلات بسیج سازندگی، کارگاه ۶ نفره خیاطی را به واحدی برای اشتغال ۴۰ نفر تبدیل کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکزی؛ یک بانوی کارآفرین در شهرستان شازند توانسته است با بهرهگیری از امکانات محدود اولیه با کمک تسهیلات بسیج سازندگی، کارگاه کوچکش را به یک مجموعه تولیدی مؤثر در اشتغالزایی و تحقق شعار سال تبدیل کند.
در یکی از شهرهای شهرستان شازند، کارگاهی خانگی حالا به مکانی برای تولید و اشتغال تبدیل شده است؛ بانوی کارآفرینی که بنیانگذار این کارگاه است، فعالیتش را با ۶ دستگاه خیاطی ساده و امکانات محدود آغاز کرد.
او میگوید: کارگاه را با ۶ چرخ خیاطی خانگی و سرمایهای اندک راهاندازی کردم و ابتدا بهتنهایی سفارشها را میگرفتم و، اما حالا چرخ خیاطیها به بیش از ۳۰ چرخ رسیده که برای حدود ۳۰ تا ۴۰ نفر اشتغال ایجاد کرده است؛ این کارگاه با دریافت تسهیلات اشتغالزایی بسیج سازندگی توانست مسیر رشد خود را سرعت ببخشد. اضافه شدن دستگاههای جدید و افزایش ظرفیت تولید از مهمترین نتایج این حمایتهاست.
محور اصلی فعالیت این کارگاه، تولید محصولات کاملاً ایرانی است؛ موضوعی که در راستای تحقق شعار سال و تقویت تولید داخلی اهمیت ویژهای دارد؛ امروز این کارگاه خیاطی نهتنها به نمونه موفقی در سطح محلی تبدیل شده، بلکه نقش مهمی در تقویت اقتصاد خانوادهها و ایجاد اشتغال پایدار داشته است.
سرهنگ رشید اکبری فرمانده سپاه ناحیه شازند گفت:در بحث اقتصاد مقاومتی ما در سال ۱۴۰۳ تا به الان که بیش از ۸ ماه از سال ۱۴۰۴ گذشته ۱۳ میلیارد ۲۵۰ میلیون تومان جذب شده است که زمینههای دام و طیور، صنایع دستی و تبدیلی، نیروگاه خورشیدی، صنعت و کشاورزی استفاده شده است.
وی افزود:امسال نیز ۱۴ میلیارد اعتبار در این خصوص تخصیص داده شده است که یک میلیارد و ۲۵۰ میلیون تومان آن جذب شده که عمدتا در بحث نیروگاه خورشیدی و صنایع دستی، کارگاههای اقتصاد مقاومتی استفاده شده است.
فرمانده سپاه ناحیه شازند در ادامه افزود: به کارگاههای خیاطی، قالی بافی، بافندگی نیز ۵۰ عدد صندوق را در قالب قرص الحسنه پرداخت کردیم و پنج نمایشگاه اقتصاد مقاومتی برگزار کردیم تا از این مشاغل نیز حمایت لازم صورت گرفته باشد.
سرهنگ رشید اکبری در ادامه افزود: هدف از این کمکها این است که افراد به توانمندی خود برسند که خود اتکا شوند و اقتصاد مقاومتی داخلی خود را تقویت کنند که دیگر چشم به خارج از کشور نداشته باشند و بیشتر از گذشته به درون متکی باشند و روی پای خود بایستند.
وی خاطر نشان کرد: یکی از کارگاههای موفق در زمینه اشتغالزایی و کار آفرینی، کارگاه سرکار خانم چقاخوری میباشد که بیش از ۲۵ نفر را مشغول به کارکرده که حتی در بعضی از فصول به ۴۰ نفر نیز میرسد.