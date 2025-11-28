به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛سرپرست معاونت سیاسی و اجتماعی استانداری آذربایجان‌غربی در این رزمایش گفت: ایجاد انسجام اجتماعی و تقویت وحدت ملی از جلوه‌های مهم نقش‌آفرینی بسیج است.

رسول مقابلی با بیان اینکه ملت ایران با تکیه بر روحیه همبستگی، اقتدار و هوشیاری توانست در برابر توطئه‌های جنگ ۱۲ روزه سربلند و پیروز بیرون آید، افزود: این پیروزی علاوه بر توان نظامی موشکی، حاصل رهبری داهیانه مقام معظم رهبری، وحدت و حضور مردم و انسجام داخلی بود.

وی با تأکید بر اینکه بسیج یکی از ستون‌های اصلی این انسجام در مقابله با جنگ ترکیبی دشمن است، خاطرنشان کرد: آذربایجان‌غربی در سایه امنیت پایدار، مدیریت مقام‌عالی استان و همدلی کلیه مسئولین، بستر‌های لازم را برای جذب سرمایه‌گذاری و کارآفرینی فراهم آورده و در مسیر تغییر و ترمیم شاخص‌های توسعه قرار گرفته است.