میز خدمت قضایی برای رسیدگی به مشکلات حقوقی و قضایی نماز گزاران جمعه تهران با حضور کارکنان اداره کل ارتباطات مردمی قوه قضاییه برگزار و به مشکلات حقوقی و قضایی ۳۴ نفر رسیدگی شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مدیرکل دفتر ارتباطات مردمی قوه قضاییه گفت: همکاران ما به نوبت هر هفته جمعه‌ها به صورت برنامه ریزی شده در محل اقامه نمازجمعه در خدمت مردم بوده و به مشکلات و درخواست‌های حقوقی و قضایی مراجعه‌کنندگان و نماز گزاران رسیدگی کرده و راهنمایی‌های لازم را درخصوص مشکلات و خواسته‌های آنها ارائه می کنند و چنانچه درخواست کتبی هم داشته باشند برای رسیدگی در اداره کل تحویل می‌گیرند.

سید علی اصغررفاهی افزود: امروز نیز همکاران ما در میز خدمت نماز جمعه تهران حضور داشته و به مشکلات حقوقی و قضایی ۳۴ نفر رسیدگی و ۲۲ فقره درخواست کتبی دریافت کرده‌اند.

درخواست‌های اخذ شده در میز خدمت با رویکرد حل مسأله پیگیری و بررسی و نتایج نهایی در اسرع وقت به درخواست کنندگان و مراجعه کنندگان ابلاغ خواهد شد.

متقاضیان می‌توانند درخواست‌های خود را از رئیس قوه قضاییه و سایر مسئولان عالی قضایی و پیشنهادات و انتقادات مد نظر خود را به صورت کتبی به نمایندگان اداره کل ارتباطات مردمی قوه قضاییه مستقر در محل میز خدمت نماز جمعه ارائه کنند.