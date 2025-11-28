مدال طلایی تیم محاسبات ذهنی با چرتکه ایران با حضور یک گلستانی
تیم محاسبات ذهنی با چرتکه جمهوری اسلامی ایران با حضور یک گلستانی طلاییترین تیم جهان شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان:تیم محاسبات ذهنی با چرتکه جمهوری اسلامی ایران با حضور یک نوجوان گلستانی بار دیگر افتخاری بزرگ برای کشور رقم زد و عنوان طلاییترین تیم جهان را در میان ۲۱ کشور شرکتکننده در مسابقات محاسبات ذهنی امارات ۲۰۲۵ کسب کرد.
روح اله مخبریان؛ رئیس انجمن محاسبات ذهنی ایران و مدیر عامل مؤسسه کودکان هوشمند اظهار داشت: امسال ۲۱ کشور در مسابقات شرکت داشتند و تیم ایران متشکل از ۲۱ پسر و ۲۰ دختر در گروه سنی ۵ تا ۱۵ سال از ۱۲ استان کشور از جمله گلستان با حضور محمدحسین وطن دوست در ردههای مختلف این دوره از مسابقات به رقابت پرداخت.