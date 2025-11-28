به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان تیم محاسبات ذهنی با چرتکه جمهوری اسلامی ایران با حضور یک نوجوان گلستانی بار دیگر افتخاری بزرگ برای کشور رقم زد و عنوان طلایی‌ترین تیم جهان را در میان ۲۱ کشور شرکت‌کننده در مسابقات محاسبات ذهنی امارات ۲۰۲۵ کسب کرد.

روح اله مخبریان؛ رئیس انجمن محاسبات ذهنی ایران و مدیر عامل مؤسسه کودکان هوشمند اظهار داشت: امسال ۲۱ کشور در مسابقات شرکت داشتند و تیم ایران متشکل از ۲۱ پسر و ۲۰ دختر در گروه سنی ۵ تا ۱۵ سال از ۱۲ استان کشور از جمله گلستان با حضور محمدحسین وطن دوست در رده‌های مختلف این دوره از مسابقات به رقابت پرداخت.