سخنگوی وزارت امور خارجه چین گفت: پکن با هرگونه دخالت خارجی در امور داخلی ونزوئلا، تحت هر عنوانی مخالف است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما از شینهوا، «مائو نینگ» سخنگوی وزارت امور خارجه چین در نشست خبری امروز جمعه، با انتقاد از تحریمهای جدید آمریکا علیه ونزوئلا، از واشنگتن خواست این اقدامات «غیرقانونی و یکجانبه» را لغو کرده و برای تقویت صلح، ثبات و توسعه در منطقه آمریکای لاتین و حوزه کارائیب تلاش بیشتری انجام دهد.
وی گفت: چین با تحریمهای یکجانبهای که ناقض حقوق بینالملل هستند و بدون مجوز شورای امنیت اعمال میشوند و با هرگونه دخالت خارجی در امور داخلی ونزوئلا تحت هر عنوانی مخالف است.
این مقام چینی افزود: پکن از همه طرفها میخواهد به حاکمیت ونزوئلا احترام گذاشته و از اقدامات تنشزا پرهیز کنند.
آمریکا در ۲۴ نوامبر «کارتل دِ لوس سولِس»، یک گروه ادعایی را بهعنوان یک سازمان تروریستی خارجی معرفی و تحریمهایی علیه آن اعمال کرد؛ گروهی که واشنگتن مدعی است «نیکلاس مادورو» رئیسجمهوری ونزوئلا و تعدادی از مقامهای ارشد این کشور، آنرا هدایت میکنند. ونزوئلا، وجود چنین کارتلی را «دروغی مضحک» و بهانهای برای مداخله غیرقانونی در امور داخلی خود اعلام کرد.
آمریکا در ماههای اخیر به بهانه مبارزه با مواد مخدر، حضور نظامی در مرزهای ونزوئلا را افزایش داده است.