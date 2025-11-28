پخش زنده
هشدار نارنجی آلودگی هوا برای برخی از شهرهای آذربایجانغربی صادر شد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مرکز مهاباد، براساس اعلام اداره کل هواشناسی آذربایجانغربی، هوای شهرهای بوکان، شوط، ارومیه و مهاباد برای همه گروههای سنی ناسالم و هوای شهرهای شاهین دژ و پیرانشهر نیز برای گروههای حساس ناسالم بود. همچنین وضعیت هوا در شهرهای خوی و سردشت هم قابل قبول اعلام شده است. سازمان هواشناسی کشور امروز با توجه به وارونگی دما و افزایش غلظت آلایندهها برای برخی از شهرهای بزرگ صنعتی تهران، کرج، اصفهان، اراک، مشهد، تبریز، ارومیه و اهواز هشدار نارنجی آلودگی هوا صادر کرد. شاخص آلودگی هوا دراین شهرها درحد ناسالم برای همه گروهها است و توصیه شده مردم از تردد غیر ضروری و ورزش در فضای باز خودداری کنند.