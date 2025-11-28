به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مرکز مهاباد، براساس اعلام اداره کل هواشناسی آذربایجان‌غربی، هوای شهر‌های بوکان، شوط، ارومیه و مهاباد برای همه گروه‌های سنی ناسالم و هوای شهر‌های شاهین دژ و پیرانشهر نیز برای گروه‌های حساس ناسالم بود. همچنین وضعیت هوا در شهر‌های خوی و سردشت هم قابل قبول اعلام شده است. سازمان هواشناسی کشور امروز با توجه به وارونگی دما و افزایش غلظت آلاینده‌ها برای برخی از شهر‌های بزرگ صنعتی تهران، کرج، اصفهان، اراک، مشهد، تبریز، ارومیه و اهواز هشدار نارنجی آلودگی هوا صادر کرد. شاخص آلودگی هوا دراین شهر‌ها درحد ناسالم برای همه گروه‌ها است و توصیه شده مردم از تردد غیر ضروری و ورزش در فضای باز خودداری کنند.