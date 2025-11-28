آیت الله عاملی در خطبه‌های نماز جمعه اردبیل با اشاره به فرمایشات اخیر رهبر معظم انقلاب اسلامی گفت: هزاران هزار بار خدا را شاکریم که رهبری به ما عطا فرموده که خوب می‌داند در چه مقطعی سخن بگوید، چگونه سخن بگوید و چه مفاهیمی را استخدام کند و چگونه دشمن را متوجه عظمت و اقتدار ملت و کشوری با سابقه پنج هزار ساله بنماید.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، امام جمعه اردبیل افزود: ایران ما ریشه‌دارترین کشور در دنیاست و هر درختی روی ریشه خود اوج می‌گیرد و سخنان اخیر مقام معظم رهبری از موضع اقتدار بود و عزت در آن موج می‌زد؛ و چقدر این جمله پرافتخار بود که آمریکا با حمایت از اسرائیل و جنایات اسرائیل و شرارت در منطقه شایستگی برای ارتباط با ایران را ندارد.

آیت‌الله عاملیدر بخش دیگری از خطبه‌ها با اشاره به آسیب‌های وارد شده به جنگل‌های اطراف اردبیل که اخیراً توسط قاچاقچی‌های زغال و چوب صورت گرفت، اظهار کرد: از کوهنوردان عزیز تشکر می‌کنم این هفته اطلاعات نفیسی به ما رساندند و معلوم شد بین سقزچی و دریاچه سو‌ها حمله عظیمی به جنگل شده و درختان جوان زیادی بریده شده و اجاق زغال پزی در همان جا راه انداخته‌اند.

وی اظهار کرد: از دادستانی می‌خواهم سریع به ماجرا وارد شوند و مجرمان را دستگیر و با تشکیل پرونده جرم به دادگاه معرفی کنند و از قضات هم می‌خواهم که مبادا حکم غیر بازدارنده صادر کنند.

نماینده ولی فقیه در استان در بخش دیگر از خطبه‌ها در خصوص برگزاری همیشه سرمایه‌گذاری خاطرنشان کرد: همایش سرمایه‌گذاری در اردبیل برگزار شد و اقدام قابل تحسین است و امید است که خروجی مبارکی داشته باشد و از مسئولان می‌خواهم که حتماً نتایج عملی و قطعی همایش را به اطلاع مردم برساند.