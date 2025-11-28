نخستین همایش کشوری رویکردهای نوین در توسعه آموزش علوم پزشکی با ارسال ۵۱۰ مقاله علمی به مدت دو روز در دانشگاه علوم پزشکی بابل آغاز به کار کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ نخستین همایش کشوری رویکردهای نوین در توسعه آموزش علوم پزشکی با حضور دکتر شهرام یزدانی مشاور آموزشی رئیس‌جمهور، دکتر قربانی رئیس دانشگاه، دکتر موعودی معاون آموزشی، معاونان، اعضای هیات علمی، متخصصان و جمعی از دانشجویان به مدت دو روز در سالن شهید شجاعیان دانشگاه امروز کار خود را آغاز کرد .

از مهم‌ترین برنامه‌های همایش می‌توان به برگزاری کارگاه‌های عملی، پنل‌های تخصصی و ارائه جدیدترین رویکردها، فناوری‌ها و چالش‌های پیش‌رو در آموزش علوم پزشکی اشاره کرد.استقبال گسترده از نخستین همایش کشوری رویکردهای نوین آموزش پزشکی با ارسال ۵۱۰ مقاله نام برد

دکتر مریم قائمی، دبیر علمی همایش «رویکردهای نوین در آموزش علوم پزشکی گفت: در فراخوان این همایش، تعداد ۵۱۰ مقاله علمی به دبیرخانه ارسال شد که پس از داوری‌های تخصصی و علمی، ۳۲۷ مقاله موفق به کسب پذیرش شدند.

وی افزود: برنامه‌های این رویداد علمی شامل ۱۱ سخنرانی کوتاه، ارائه ۵۵ تجربه نوین و همچنین پذیرش ۸ تجربه برگزیده است که در طول دو روز برگزاری همایش ارائه خواهد شد.

قائمی ادامه داد: این همایش با هدف تبادل دانش، معرفی دستاوردهای نوین علمی و پژوهشی و تقویت همکاری‌های علمی میان پژوهشگران و متخصصان، طی دو روز و در قالب نشست‌های تخصصی، کارگاه‌های آموزشی و ارائه نتایج پژوهشی ادامه خواهد یافت.

دکتر حسین قربانی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی بابل گفت: تربیت پزشک اخلاق‌محور و انسان‌محور یکی از مهم‌ترین ضرورت‌های امروز جامعه پزشکی است و باید از شیوه‌های سنتی مبتنی بر حفظیات فاصله گرفته و به سمت تقویت تفکر انتقادی، تحلیل علمی و مهارت حل مسئله حرکت کنیم.

وی افزود: بابل در گذشته یکی از مراکز مهم طب و حکمت ایرانی بوده و امروز نیز تلاش شده است میان میراث علمی ارزشمند گذشتگان و دستاوردهای نوین پزشکی پیوندی سازنده برقرار شود؛ پیوندی که بتواند هم هویت علمی این شهر را حفظ کند و هم پاسخگوی نیازهای پیچیده نظام سلامت باشد.

در گذشته، دسترسی به منابع علمی مستلزم ساعت‌ها جستجو در کتابخانه‌ها، مراجعه به پای درس اساتید و صرف وقت زیادی برای یافتن مقالات و منابع معتبر بود

با پیشرفت فناوری و گسترش منابع آنلاین، دانشجو با انبوهی از اطلاعات روبه‌روست؛ که می‌تواند فرصتِ رشد و یادگیری باشد، اما اگر درست مدیریت نشود به تهدیدی برای عمق یادگیری و تفکر نقادانه علمی تبدیل خواهد شد.

دکتر شهرام یزدانی مشاور آموزشی رئیس‌جمهور نیز این رویداد را فرصت ارزشمندی برای هم‌افزایی علمی، انتقال تجارب و بهره‌مندی اساتید از دستاوردهای نوآورانه دانست.

وی افزود: این اجتماع ارزشمند به واسطه حضور جمع کثیری از خبرگان آموزش پزشکی کشور و اساتید برجسته علوم پایه، فرصتی مغتنم برای گفت‌وگو، تبادل تجربه و بررسی افق‌های پیش‌روی نظام آموزشی کشور است.

آموزش فیزیک و دیگر علوم پایه به دلیل نقش کلیدی و کارکردی خود در توسعه دانشگاه‌ها، از مباحث مهم و تأثیرگذار در پیشبرد نظام آموزش عالی است.

امروز می‌توان با صراحت اعلام کرد که آموزش پزشکی کشور ما نه‌تنها در خاورمیانه، بلکه در سطح آسیا نیز پرچمدار است. در همایش‌های بین‌المللی، بیشترین شرکت‌کنندگان این حوزه از ایران حضور دارند و بخش قابل‌توجهی از پژوهش‌ها و نوآوری‌های آموزشی منطقه توسط دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور انجام می‌شود.