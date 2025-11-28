تیم فوتبال پیکان در نخستین دیدار از هفته یازدهم لیگ برتر، به مصاف ملوان بندر انزلی رفت و با نتیجه یک بر صفر به برتری رسید.

به گزارش خبرنگار گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم فوتبال پیکان در نخستین دیدار از هفته یازدهم لیگ برتر، از ساعت ۱۵:۳۰ امروز (۷ آذر) در ورزشگاه پاس قوامین تهران به مصاف ملوان بندر انزلی رفت و با نتیجه یک بر صفر به برتری رسید. علیرضا خدادادی تنها گل این مسابقه را در دقیقه ۴۳ به ثمر رساند.

خودروسازان که در ۹ بازی قبلی خود در لیگ برتر طعم پیروزی را نچشیده بودند، به لطف این برد ۱۱ امتیازی شدند و موقتاً به رتبه سیزدهم جدول صعود کردند. قوی سپید انزلی هم که در پنج مسابقه قبلی لیگ برتری خود متحمل شکست نشده بود، بالاخره شکست خورد و موقتاً به رده ششم سقوط کرد.

ترکیب پیکان؛

عرفان اسفندیاری، میلاد باقری، منصور باقری، فراز امامعلی، سجاد جعفری، فرید امیری، شاهین توکلی، میثم تیموری، محسن آذرباد، افشین صادقی و علیرضا خدادادی

ترکیب ملوان؛

فرزاد طیبی‌پور، امیررضا افسرده، دانیال ایری، سعید کریمی، جعفر سلمانی، قائم اسلامی‌خواه، غلامرضا ثابت‌ایمانی، محمد پاپی، محمد علی‌نژاد، فرهان جعفری و علیرضا رمضانی

میثم حیدری قضاوت این بازی را بر عهده داشت که میثم تیموری از پیکان و امیررضا افسرده از ملوان را با کارت زرد جریمه کرد.