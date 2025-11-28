به گزارش؛ «احمد کرمی» استاندار ایلام در جریان سفر به شهرستان آبدانان با اشاره به اینکه مجتمع آموزشی شهید رضایی‌نژاد از طرح های خوب نهاد عدالت آموزشی در استان ایلام به شمار می‌رود گفت: این مجتمع با زیربنای بیش از ۳ هزار و ۳۸۰ متر مربع و فضا‌های مختلف شامل سالن اجتماعات، سالن ورزشی و ۱۲ کلاس درس ساخته شده و در طراحی آن از معماری ایرانی_اسلامی بهره گرفته شده است.