تکمیل مجتمع آموزشی شهید رضایینژاد تا دهه فجر
استاندار ایلام گفت: در راستای نهضت عدالت آموزشی، مجتمع آموزشی شهید رضایینژاد با ۳ هزار و ۳۸۰ مترمربع تا دهه فجر تکمیل میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام
؛ «احمد کرمی» استاندار ایلام در جریان سفر به شهرستان آبدانان با اشاره به اینکه مجتمع آموزشی شهید رضایینژاد از طرح های خوب نهاد عدالت آموزشی در استان ایلام به شمار میرود گفت: این مجتمع با زیربنای بیش از ۳ هزار و ۳۸۰ متر مربع و فضاهای مختلف شامل سالن اجتماعات، سالن ورزشی و ۱۲ کلاس درس ساخته شده و در طراحی آن از معماری ایرانی_اسلامی بهره گرفته شده است.
وی در ادامه با بیان اینکه مبلغی برای تکمیل طرح در بودجه پیشبینی و تصویب شده است افزود: در این بازدید تاکید شد که مجتمع آموزشی شهید رضایینژاد تا دهه فجر تکمیل شود.
کرمی در ادامه با حضور در جمع خبرنگاران، بر نقش مهم اصحاب رسانه در انعکاس خدمات نظام تأکید کرد و گفت: ادامه فعالیتهای نهاد آموزش در حال انجام است و نقش رسانهها میتواند نقش حیاتی و محوری در تسهیل امور داشته باشد.