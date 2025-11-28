به گزارش خبرنگار اعزامی گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، صالح اباذری در دومین مبارزه خود در مرحله گروهی وزن ۸۴+ کیلوگرم کاراته قهرمانی جهان - مصر، نوری عبدالسلام از لیبی را با نتیجه ۴ بر صفر شکست داد.

اباذری که پیش از این آنتوناسیس نیکوپولوس از یونان را ۳ بر صفر برده بود، با این پیروزی به مرحله حذفی صعود کرد. او در این گروه با نیکوپولوس از یونان، عبدالسلام از لیبی و آنجلو وسیچ از کرواسی هم‌گروه است.

آخرین مبارزه او در مرحله گروهی برابر کاراته‌کای کرواسی برگزار می‌شود.