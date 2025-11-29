پخش زنده
مدیرعامل شرکت سیاحتی علیصدر از آغاز طرح تخفیف ۵۰ درصدی برای بازدید مردم استان همدان از جاذبههای گردشگری خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، مهران حاجیان گفت: طرح تخفیف ۵۰ درصدی بازدید از سه مجموعه شاخص گردشگری استان همدان شامل غار علیصدر، دهکده تفریحی گنجنامه و دهکده طبیعت علیصدر از ابتدای آذرماه ویژه مردم استان آغاز شده است.
او با اشاره به نقش راهبری استاندار همدان در شکلگیری این طرح افزود: در راستای افزایش نشاط اجتماعی و پیرو تأکید استاندار مبنی بر قدردانی از مردم شریف استان بهسبب میزبانی صمیمانه و مثالزدنی از گردشگران در نیمه نخست سال، این طرح با همکاری سه مجموعه گردشگری مهم استان به اجرا درآمده است.
مدیرعامل شرکت سیاحتی علیصدر با تأکید بر اینکه مردم همدان همواره مهماننوازی را بهعنوان بخشی از هویت فرهنگی خود نشان دادهاند، تأکید کرد: با هماندیشی و همکاری مشترک تصمیم گرفتیم با ارائه این تخفیف ویژه، از همراهی ارزشمند شهروندان قدردانی کنیم، اجرای این طرح با مشارکت شهرداریهای استان و بر اساس تفاهمنامهای رسمی آغاز شده است و تا پایان آذرماه ادامه خواهد داشت.
حاجیان درباره نحوه استفاده از این تخفیف تصریح کرد: همشهریان همدانی برای بازدید از غار علیصدر میتوانند با درج کد ملی در وبسایت رسمی مجموعه به نشانی alisadr.com و برای دو جاذبه دیگر با ارائه کارت ملی در باجههای بلیت، از تخفیف نیمبها برخوردار شوند.