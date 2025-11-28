به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مرکز مهاباد، روابط عمومی استانداری آذربایجان‌غربی اعلام کرد: با توجه به هشدار اداره کل هواشناسی مبنی بر پایداری هوا و تشدید آلاینده‌های جوی و تصمیم کارگروه شرایط اضطرار و آلودگی هوای استان، آموزش حضوری در مهدهای کودک، مراکز پیش‌دبستانی و مدارس دولتی و غیردولتی ابتدایی در شهرستان‌های ارومیه ، مهاباد ، خوی ، بوکان ، اشنویه ، سلماس ، شاهین‌دژ ، نقده ، چهاربرج ، باروق و میاندوآب در هر دو شیفت صبح و عصر فردا شنبه هشتم آذر ۱۴۰۴ تعطیل بوده و آموزش به‌صورت غیرحضوری و در بستر فضای مجازی برگزار خواهد شد.

مادران شاغل دارای فرزند زیر ۶ سال و دانش‌آموز در مقطع پیش‌دبستانی و ابتدایی در شهرستان‌های فوق با تشخیص مدیر دستگاه مربوطه به صورت دورکار انجام وظیفه خواهند کرد.

همچنین با توجه به استمرار شرایط کیفی هوا و براساس ماده ۳ آیین‌نامه اجرایی قانون هوای پاک، رعایت موارد زیر به تمام دستگاه‌های اجرایی، صنفی و شهروندان الزامی اعلام شده است.

ـ پرهیز از تردد غیرضروری: تمام گروه‌های حساس (کودکان، زنان باردار، سالمندان و بیماران قلبی و تنفسی) از خروج غیرضروری از منزل خودداری کنند.

ـ ممنوعیت فعالیت ورزشی: تمام فعالیت‌های ورزشی و بدنی در فضای باز برای تمام گروه‌های سنی متوقف شود.

ـ مدیریت ناوگان حمل‌ونقل: تقویت ناوگان حمل‌ونقل عمومی و اعمال محدودیت‌های ترافیکی موقت برای خودروهای شخصی (به ویژه خودروهای دیزلی و فاقد معاینه‌فنی) الزامی بوده و استفاده کمتر از خودروهای شخصی و استفاده از ناوگان حمل‌ونقل عمومی در دستورکار باشد.

ـ کنترل فعالیت‌های صنعتی: فعالیت کارگاه‌ها و صنایعی که در شعاع ۵۰ کیلومتری کانون‌های آلودگی هوای استان واقع شده‌اند و بدون سیستم‌های پالایشگر هستند، تا بهبود شاخص کیفی هوا متوقف می‌شود.

ـ در شهرستان‌های ارومیه، مهاباد، شاهین‌دژ و بوکان فعالیت تمام واحدهای صنعتی آلاینده هوا شامل آسفالت ، آجر، ایزوگام، شن و ماسه، گچ و آهک و معادن تا عادی شدن شرایط تعطیل خواهد بود.

ـ شهروندان محترم با رعایت موارد فوق، ضمن حفظ سلامت خود، در بهبود کیفیت هوا و کاهش آثار سوء این پدیده مشارکت فعالانه داشته باشند.