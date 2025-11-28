نمایش توانمندیهای آبدانان در سومین روز از برش استانی «ایران جان»
در سومین روز از برش استانی رویداد «ایران جان»، شبکههای ملی و استانی توانمندیها و مطالبات شهرستان آبدانان را به صورت مستقیم به نمایش گذاشتند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام
؛ نماز جمعه امروز شهرستان آبدانان به صورت زنده و مستقیم از شبکه بینالمللی خبر و همچنین از قاب رسانه استانی پخش شد، این پوشش رسانهای در چارچوب برش استانی رویداد «ایران جان» انجام گرفت و فرصت مناسبی برای معرفی ظرفیتها و پیگیری مطالبات مردمی فراهم کرد.
حجتالاسلام «سید ابراهیم حسینی احمدفداله» امام جمعه آبدانان، در خطبههای نماز جمعه ضمن قدردانی از عملکرد صدا و سیمای استان در انعکاس رویداد «ایران جان»، اظهار داشت: مطالبهگری و نشان دادن ظرفیتهای شهرستان باعث امیدآفرینی میشود و در این راستا، برش استانی رویداد رسانهای ایران جان میتواند نقش مؤثری ایفا کند.
وی افزود: حضور رسانهها و انعکاس عملکرد و نیازهای شهرستان، گامی مهم در جهت توسعه منطقه و ارتقای مشارکت مردمی است.