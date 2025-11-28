پخش زنده
استاندار گیلان از غیرحضوری و مجازی شدن مدارس ابتدایی و دورکاری مادران دارای فرزند زیر پایه ششم در روزهای شنبه و یکشنبه خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان؛ هادی حق شناس با اشاره به افزایش موارد ابتلا به آنفولانزا در استان گفت: با هدف صیانت از سلامت دانشآموزان و خانوادهها، فردا و پس فردا، ۸ و ۹ آذر، کلاسهای مقطع ابتدایی بهصورت غیرحضوری برگزار میشود.
وی با بیان اینکه سلامت خانوادهها برای مجموعه مدیریت استان در اولویت قرار دارد، افزود: بر اساس تصمیم اتخاذ شده در ستاد مربوطه، مادران شاغلی که فرزند زیر پایه ششم دارند، فردا بهصورت دورکار خواهند بود.
استاندار گفت: دستگاههای اجرایی موظفاند شرایط لازم برای دورکاری این گروه از کارکنان را فراهم کرده و خدماترسانی به مردم بدون وقفه ادامه یابد.
استاندار گیلان با اشاره به ضرورت رعایت توصیههای بهداشتی تصریح کرد: خانوادهها با توجه به شیوع آنفلوآنزا لازم است به مراقبت از کودکان و رعایت نکات پیشگیرانه توجه بیشتری داشته باشند.