برگزاری دوره تعالی امامان جماعت محلات مازندران
دوره تعالی امامان جماعت محلات مازندران در سالن شهید آوینی اردوگاه شهید رجایی فریدونکنار برگزار شد
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران
؛مدیرکل تبلیغات اسلامی مازندران در این دوره آموزشی که با هدف ارتقای سطح معرفتی، مدیریتی و اجتماعی امامان محلات برگزار شد با اشاره به جایگاه تمدنی مسجد گفت: حرکت تمدنی مورد نظر انقلاب اسلامی بدون حضور فعال و اثرگذار مساجد در جامعه محقق نخواهد شد.
حجتالاسلام شریفتبار افزود: بر اساس منویات رهبر معظم انقلاب اسلامی، مسجد باید در سه محور هدایت فکری، هدایت معنوی و روحی، و خدمات اجتماعی فعال باشد و نگاه امام جماعت نیز نباید صرفاً بر اقامه نماز محدود شود، بلکه باید نقش مسجد را در همبستگی، حل آسیبها و پیشرفت محله مورد توجه قرار دهد.
او با بیان اینکه مسجد در هندسه نظام اسلامی، صرفاً یک مکان عبادی نیست، بلکه سنگر اصلی فرهنگسازی و کانون اصلی سازماندهی اجتماعی است، ادامه داد: تحقق تمدن نوین اسلامی نیازمند فعالسازی حداکثری این ظرفیت عظیم است و باید محوریت مسجد را در برنامهریزیهای محلی نهادینه کنیم.
معاون بنیاد هدایت کشور نیز با بیان اینکه امامت در مسجد، به معنای رهبری جامعه کوچک محلی است، گفت: در دوران جنگ و بحرانهایی نظیر کرونا، مسجد بهمثابه محور حرکتهای مردمی و پایگاه ارتباط خلق با خالق نقشآفرینی کرده است.
حجتالاسلام غلامی افزود: امروز نیز باید با تشکیل قرارگاههای جهادی در مساجد، زمینه خدمات اجتماعی و حل مسائل محله را فراهم کرد.
مسئول راهیاران منطقه یک کشور نیز بر اهمیت نقشآفرینی امامان محله در جذب مخاطب، بهویژه جوانان، تأکید کرد و گفت: امامان محله باید با نگاه شبکهای و تعاملمحور، ظرفیتها و کنشگران فعال مسجدی را شناسایی و در عرصههای مختلف مانند آموزش، خدمت اجتماعی و فعالیتهای فرهنگی سازماندهی کنند.
حجتالاسلام عارفینسب افزود: جذب و حفظ جوانان در مسجد نه با دستور، بلکه با محبت، اعتمادسازی و فهم زبان نسل جدید ممکن میشود؛ و امامان محله باید در این مسیر پیشقدم و جریانساز باشند