استاندار یزد روحانیون و طلاب را پیش‌قراول نهضت مقدس انقلاب اسلامی دانست و گفت: اعتقاد راسخ رزمندگان و هدایت‌های امام خمینی (ره) عامل اصلی پیروزی بر رژیم بعثی عراق بود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، مراسم بزرگداشت آیت الله شهید صدوقی (ره) و ۱۵۰ شهید طلبه و روحانی استان یزد با عنوان «یادواره ستارگان هدایت» با حضور نماینده ولی فقیه در استان، استاندار و جمعی از مردم و مسئولین در مصلی بزرگ قدس تفت برگزار شد.

استاندار یزد در این مراسم، روحانیون و طلاب را پیش قراول نهضت مقدس انقلاب اسلامی دانست و گفت: روحانیون با حضور در دوران ۸ سال دفاع مقدس عملکرد درخشانی از خود بر جای گذاشتند.

محمدرضا بابایی در همین راستا ادامه داد: سخنرانی‌های آگاهی بخش روحانیون در جبهه‌های ۸ سال دفاع مقدس باعث افزایش روحیه و توان رزمندگان اسلام شد.

وی با بیان اینکه روحانیون و طلاب در دوران ۸ سال دفاع مقدس همگام با رزمندگان به فداکاری و ایثارگری پرداختند تصریح کرد: بسیاری از روحانیون سرانجام با رشادت و دلاوری به درجه رفیع شهادت رسیدند.