کاهش ۶۹ درصدی باران در سرزمین باران
بارش باران در مازندران آبان امسال در مقایسه با دوره بلندمدت ۶۹ درصد کاهش داشته است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران
؛ مدیرکل هواشناسی مازندران گفت: میزان بارشهای ثبت شده در مازندران آبان ماه امسال ۲۵.۶ میلیمتر بود در حالی که این رقم در میانگین بلندمدت ۸۲.۱ میلیمتر بود.
.هوشنگ بهزادی افزود: مازندران با کاهش ۶۹ درصدی باران آبان امسال در مقایسه با دوره بلندمدت در مسیر خشکسالی قرار گرفته است
او با بیان اینکه کاهش بارشها با افزایش دما در آبان ماه همراه بود، ادامه داد: میانگین دمای هوا در آبان ماه ۲۴.۷ درجه بود که این مقدار ۱۱ درجه بیشتر از دمای هوای پارسال بود
مدیرکل هواشناسی مازندران گفت: پیشبینیهای میشود بارشها در آذر ماه کمتر از نرمال و دما نیز نیم تا یک و نیم درجه بیش از نرمال باشد
بهزادی افزود: بارشهای زمستانه در مازندران نیز در محدوده نرمال و دمای هوا نیز نیم تا یک و نیم درجه بیش از نرمال خواهد بود
او ادامه داد: بارش باران و دمای هوا برای فروردین سال آینده در محدوده نرمال پیشبینی میشود.
مدیرکل هواشناسی مازندران با بیان اینکه صحت پیشبینیهای فصلی بین ۶۰ تا ۷۰ درصد است، گفت: با توجه به وضعیت بارش و دمای استان، لازم است مدیریت مصرف منابع آب و انرژی در دستور کار قرار بگیرد