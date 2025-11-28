به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، دکتر احسان مطیعی، رییس شورای اسلامی شهر اهواز، در برنامه گفت‌و‌گو ویژه خبری شبکه خوزستان با اشاره به قانون تخصیص اعتبارات آلایندگی، توضیح داد: بر اساس این قانون، ۵۰ درصد از اعتبارات در طرح‌های عمرانی مربوط به کاهش آلودگی هوا و ۵۰ درصد دیگر در هزینه‌های جاری شهرداری استفاده می‌شود.

وی ادامه داد: تمامی هزینه‌های این اعتبارات تحت نظارت و پایش سازمان حفاظت محیط زیست استان انجام شده است. اجرای خرید اتوبوس‌های جدید، اصلاح هندسی برخی از معابر شهری برای کاهش ترافیک و توسعه فضای سبز، از جمله اقداماتی هستند که بخشی از هزینه‌های عوارض آلایندگی در کلانشهر اهواز را تشکیل داده‌اند.

مطیعی همچنین به مصوبات قانون کمربند سبز در سال ۱۳۹۰ اشاره کرد و گفت: بر اساس این قانون، تمامی دستگاه‌های مربوطه از جمله شهرداری اهواز، شرکت‌های ملی مناطق نفت‌خیز جنوب، فولاد اکسین، توسعه نیشکر، صنایع جانبی و اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان موظف بودند که ۷،۲۰۰ هکتار کمربند سبز در کلانشهر اهواز ایجاد کنند و وظایف هر دستگاه مشخص شده بود.

وی افزود: از مجموع دستگاه‌های اجراکننده این قانون، تنها شهرداری اهواز به وظیفه خود که ۱،۲۰۰ هکتار است عمل کرده است و سایر دستگاه‌ها به وظایف قانونی خود عمل نکرده‌اند.

مطیعی در ادامه به اقدامات انجام‌شده در زمینه فضای سبز اشاره کرد و عنوان کرد : از ابتدای فعالیت شورای ششم در سال ۱۴۰۰، یکی از اقدامات مهم تنوع در کشت گیاهان و فضای سبز بوده است. هم اکنون گیاهانی مانند برهان، فلوس، برهان گلی و کنار در کلانشهر اهواز کشت می‌شوند.

رئیس شورای اسلامی شهر اهواز در بخش دیگری از برنامه گفتگو ویژه خبری از انجام مراحل انتخاب شهردار کلانشهر اهواز در شورای اسلامی شهر خبر داد و خاطر نشان کرد : پس از استعفای رضا امینی، شهردار پیشین اهواز، و موافقت با آن از سوی شورا، سید کوروش حسینی‌زاده به عنوان سرپرست شهرداری اهواز با رای اعضای شورای اسلامی شهر اهواز انتخاب شد.

رئیس شورای اسلامی شهر اهواز افزود: بررسی گزینه‌های مورد نظر برای انتخاب شهردار کلانشهر اهواز در شورا آغاز شده است که پس از نهایی شدن و تصویب در صحن علنی، جهت تایید و انتصاب به وزارت کشور معرفی می‌شود.