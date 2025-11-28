به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، مسابقات قهرمانی سوارکاری استان قم با رقابت ۵۳ سوارکار در پنج رده نونهال، نوجوان، بزرگسال، مالکین و رده ویژه اسب‌های ایرانی، در مجموعه سوارکاری استان برگزار شد.

رئیس هیئت سوارکاری استان قم در حاشیه این رقابت‌ها گفت: کیفیت مسابقات امسال نسبت به سال‌های گذشته رشد چشمگیری داشت و سطح آمادگی سوارکاران و اسب‌ها قابل توجه بود.