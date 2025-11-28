دیدار تیم‌های فوتبال شمس‌آذر قزوین و پرسپولیس از ساعت ۱۶ امروز در ورزشگاه سردار آزادگان قزوین برگزار شد و با نتیجه دو بر یک به سود پرسپولیس به پایان رسید.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، پرسپولیس تهران در دیداری حساس از هفته یازدهم لیگ برتر، با نتیجه ۲ بر ۱ برابر شمس‌آذر قزوین به پیروزی رسید و یک گام دیگر به صدر جدول نزدیک شد.

گل‌های پرسپولیس را سروش رفیعی در دقیقه ۷ و اوستون اورونوف در دقیقه ۷۳ به ثمر رساندند؛ تک گل شمس‌آذر را صائب محبی در دقیقه ۲۳ زد.

این مسابقه از ساعت ۱۶ امروز در ورزشگاه سردار آزادگان قزوین با قضاوت احمد محمدی آغاز شد.

در نیمه اول، پیام نیازمند با چند واکنش دیدنی مانع از گلزنی شمس‌آذر شد و بهترین بازیکن پرسپولیس لقب گرفت.

نیمه دوم زیر نور پروژکتورها برگزار شد و صحنه مشکوک در دقیقه ۵۶ با مراجعه داور به VAR تنها به کرنر ختم شد.

اوسمار ویرا با تعویض‌های متعدد از جمله ورود احمدزاده و خدابنده‌لو، جریان بازی را به سود تیمش تغییر داد.

در پایان، پرسپولیس با این برد ۱۸ امتیازی شد و شمس‌آذر در امتیاز ۹ باقی ماند.