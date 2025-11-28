پخش زنده
فرماندار شهرستان خاتم با همراهی مدیر جهاد کشارزی و کارشناس آرد و نان جهادکشاورزی از تعدادی نانوایی در سطح شهرستان به صورت سرزده بازدید کردند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، فرماندار شهرستان خاتم گفت: پیرو گزارشهای متعدد مردمی درباره بیکیفیتی نان، کاهش وزن چانه ها، کمفروشی و فروش خارج از ضابطه بهدست ما رسیده که در ساعات اولیه صبح امروز به همراه مدیر و کارشناس آرد و نان جهادکشاورزی شهرستان از تعدادی واحد نانوایی سطح شهرستان بازدید شد.
زارع افزود: در این بازدید مواردی از بیکیفیتی، وزن غیر استاندارد چانه و رعایت نکردن اصول پخت و فروش نان مشاهده شد که تذکرات لازم به نانوایان داده شد.
وی گفت: نانواییها موظف هستند کیفیت، وزن استاندارد و مقررات عرضه نان را دقیق رعایت کنند و رضایت مردم باید در اولویت باشد در صورت اعلام هرگونه تخطی با نانوایان متخلف طبق ضوابط برخورد خواهد شد.
فرماندار شهرستان خاتم از اهمیت نظارت بر نانواییها گفت و افزود: جهت جلوگیری از تضییع حقوق مردم باید بازرسیها بهصورت مستمر ادامه داشته باشد.