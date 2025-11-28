کارخانه سیمان آبدانان، در پیچوخم تامین اعتبار
کارخانه سیمان آبدانان که در سال ۱۳۹۰ کلنگزنی شد، پس از گذشت چهارده سال تنها ۱۶ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و نیمهکاره رها شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام
؛ کارخانه سیمان آبدانان که در سال ۱۳۹۰ با هدف تأمین سیمان مورد نیاز کشور و ایجاد فرصتهای شغلی در منطقه مجوزهای لازم را دریافت کرد و همان سال کلنگزنی شد، اکنون پس از گذشت چهارده سال تنها به ۱۶ درصد پیشرفت فیزیکی رسیده و همچنان نیمهکاره رها شده است.
«بختیار دارابی» پیمانکار این طرح، با بیان اینکه این کارخانه میتواند یکی از طرحهای بزرگ اقتصادی منطقه باشد، بیان کرد: در صورت تأمین اعتبار و راهاندازی کارخانه، امکان تولید سالانه یک میلیون تن سیمان وجود دارد و این طرح میتواند برای دو هزار و پانصد نفر به صورت مستقیم و غیرمستقیم ایجاد اشتغال کند.
به گفته کارشناسان، تکمیل این طرح علاوه بر جلوگیری از توقف یک سرمایهگذاری بزرگ، میتواند نقش مهمی در توسعه صنعتی و اقتصادی منطقه ایفا کند.