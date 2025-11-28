ورود گندمهای کیفی به مازندران
۱۳ هزار و ۸۱۴ تن گندم کیفی از طریق ۳ کشتی وارد مازندران شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران
؛ سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی و گردشگری استانداری مازندران با بیان اینکه تاکنون ۱۳ هزار و ۸۱۴ تن گندم کیفی با ۳ فروند کشتی وارد مازندران شده است، گفت: ۱۹۱ هزار و ۲۱۶ تن گندم نیز از ۸ استان به مازندران وارد شده است.
۱۹۱ هزار و ۲۱۶ تن گندم نیز از ۸ استان کشور به مازندران وارد شده است از پایش لحظهای گندمها در استان خبر داد و افزود: جلوی ورود هرگونه گندم بی کیفیت به مازندران گرفته میشود.
او ادامه داد: ۸۱ هزار و ۶۱۹ تن گندم نیز بصورت تضمینی از کشاورزان مازندرانی استان خریداری شده است.
سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی و گردشگری استانداری مازندران با بیان اینکه ورود گندمهای کیفی سبب افزایش کیفت آرد خواهد شد، گفت:محمولههای آرد کارخانجات استان به صورت دام آزمایش میشود تا آرد باکیفیت تحویل نانواییها شود.
تولایی با بیان اینکه برای جلوگیری از انحصار در بازار آرد، توزیع آرد در استان توسط ۲ شرکت حمل و نقل انجام میشود، افزود: خودروهای حمل آرد مجهز به سیستم ردیابی هستند و همه مراحل تولید تا توزیع و پخت بصورت لحظهای پایش میشود.
او از فرمانداران خواست مصرف آرد در شهرستانها را متناسب با جمعیت و مصرف سرانه پایش کنند
۳۱ هزار تن آرد ماهانه بین چهار هزار و ۶۰۰ خبازی مازندران توزیع میشود