امام جمعه کرمان گفت: توصیه‌های رهبر معظم انقلاب مبنی بر حفظ وحدت، حمایت از دولت و جلوگیری از اسراف باید مورد توجه همگان باشد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان ،حجت الاسلام والمسلمین علیدادی سلیمانی امروز در جمع نمازگزاران کرمان با اشاره به بیانات اخیر رهبر معظم انقلاب، تصریح کرد: دشمنان در جنگ ۱۲ روزه خود علیه ایران با انسجام، وحدت و همدلی مردم رو‌به‌رو شدند و شکست خوردند؛زیراملت ایران فریب دشمن را نخوردند.

وی با تاکید بر لزوم تحکیم وحدت ملی و انسجام داخلی گفت: اختلافات سیاسی عیبی ندارد، اما نباید به نزاع و جدایی بینجامد و همه سلیقه‌ها باید در پای مصالح کشور و ارزش‌های دینی متحد باشند.

امام جمعه کرمان با تاکید بر پشتیبانی از نظام و ولایت فقیه افزود: عمل به فرامین رهبری باعث اعتلای کشور خواهد شد و در این شرایط سخت باید از دولتمردانی که کشور را اداره می‌کنند پشتیبانی کنیم.

حجت الاسلام والمسلمین علیدادی سلیمانی ، با بیان اینکه متأسفانه در مصرف انرژی و کالا‌های اساسی اسراف می‌کنیم گفت: اسراف گناه بزرگی است و ما به عنوان مردم باید از اسراف کردن‌ها جلوگیری کنیم.

نماینده ولی فقیه در استان باگرامیداشت یاد و خاطره شهدای هسته‌ای و دانشمندان شهید فخری زاده و علیمحمدی گفت:دانشمندان هسته‌ای شهید نماد مبارزه خستگی‌ناپذیر در راه آزادی کشور و دفاع از ارزش‌ها هستند. و جرم این‌شهدا تنها دراختیار گذاشتن علمشان در راه پیشرفت کشور بود.

حجت‌الاسلام والمسلمین علیدادی یادشهید مدرس و روز مجلس را هم گرامیداشت و بر ضرورت اقتدا به نگاه عدالت‌خواهانه و شجاعانه این شهید در عملکرد نمایندگان مجلس تأکید کرد.

وی با گرامیداشت روز نیروی دریایی وروز شجاعان نیروی دریایی ارتش افزود: شجاعت، غیرت و غرور ایرانی مدیون نیروی دریایی و جان بر کفان این عرصه است.

وی با اشاره به جنایات روزانه رژیم صهیونیستی، سکوت مرگبار مجامع بین‌المللی را ننگین خواند و گفت: با خفت و بردگی می‌شود زندگی کرد، اما آزادگی به معنای واقعی را نمی‌توان رها کرد.

خطیب جمعه کرمان گفت: رژیم سفاک اسرائیل وقتی در میدان‌های سیاسی به جایی نمی‌رسد دست به ترور می‌زند و در قبال همه این‌ظلم‌ها آنچه به عنوان ننگی در تاریخ ثبت شده سکوت جوامع بین المللی به ویژه سازمان ملل است.