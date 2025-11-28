به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، اوسمار در نشست خبری گفت: «می‌دانیم بازی‌های خارج از خانه همیشه سخت هستند و این دیدار ارزش زیادی داشت.»

وی افزود: «شمس‌آذر پرس سنگینی روی دروازه ما داشت و نیمه اول بسیار پرفشار بود. در چنین مسابقات دشواری، گرفتن سه امتیاز ارزشمند است.»

سرمربی پرسپولیس درباره شرایط بازی اظهار داشت: «بعضی مسابقات با دفاع فشرده همراه می‌شوند، گاهی جواب می‌دهد و گاهی نه. ما روی بازیکنانی که در ترکیب نبودند حساب ویژه‌ای داریم چون برای تیم اهمیت دارند.»

او ادامه داد: «امروز خوشحالیم که سه امتیاز را گرفتیم و از فردا تمرکزمان روی دربی خواهد بود.»

وی عملکرد شمس‌آذر را ستود و گفت: «آن‌ها دفاع خوبی داشتند و پرس شدیدی روی بازیکنان ما اعمال کردند. با این حال امید عالیشاه توپ‌های زیادی گرفت و موقعیت‌های خوبی ایجاد کرد.»

سرمربی پرسپولیس اضافه کرد: «فوتبال برد و باخت دارد و گاهی شانس هم دخیل است. ما موقعیت‌های زیادی داشتیم و توانستیم به گل برسیم.»

در پایان تأکید کرد: «هنوز برای صحبت درباره قهرمانی زود است. هدف ما این است که فقط به بازی بعدی فکر کنیم و بهترین عملکرد را داشته باشیم.»



برزگر، سرمربی شمس‌آذر قزوین پس از شکست ۲-۱ برابر پرسپولیس تأکید کرد: تیمش بازی تهاجمی خوبی ارائه داده و موقعیت‌های زیادی خلق کرده است، اما در نهایت نتیجه به دست نیامد.

او گفت: «چند بار توپ را از خط دروازه بیرون آوردند و پرسپولیس تحت فشار بود. بازیکنان ناراحت هستند که چرا نتوانستند بازی را ببرند.»

سرمربی شمس‌آذر قزوین از داوری انتقاد کرد: «از داوری ضرر کردیم؛ نقش VAR مشخص نبود. صحنه پنالتی واضح بود اما گرفته نشد. همچنین پورعلی‌گنجی باید اخراج می‌شد اما به خاطر دربی این اتفاق نیفتاد.»

برزگر افزود: «احساس می‌کنیم برخی بازیکنان پرسپولیس برای بازی‌های بعدی محافظت شدند. متأسفانه گل‌ها تبدیل به توپ‌های از دست‌رفته شدند.»

او با اشاره به عملکرد تیمش گفت: «یازده شوت داشتیم و موقعیت‌های زیادی ایجاد کردیم. نیاز داریم تجربه بیشتری کسب کنیم تا در گلزنی موفق‌تر باشیم.»

سرمربی شمس‌آذر قزوین درباره شرایط نیمه دوم توضیح داد: «در بین نیمه مجبور به یک تعویض اجباری شدیم که روی نتیجه بازی تأثیر گذاشت.»

وی در پایان تأکید کرد: «روی همه این مسائل کار کرده‌ایم اما در نهایت نتیجه به دست نیامد. امیدواریم در بازی‌های آینده بهتر عمل کنیم.»