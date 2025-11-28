رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی محیط زیست مجلس با اشاره به شیوع بیماری تب برفکی خواستار اقدامات فوری در حوزه پیشگیری و درمان شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما،مرکز اصفهان؛ رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی محیط زیست مجلس در جلسه ۵ ساعته با دامداران با اشاره به شیوع بیماری تب برفکی خواستار اقدامات فوری در حوزه پیشگیری و درمان شد.

رئیس سازمان دامپزشکی کشور در این نشست گفت: از اردیبهشت واکسن برای پیشگیری از شدت گونه جدید تب برفکی وارد شد.

علیرضا رفیعی پور از ورود واکسن‌های ایرانی در آینده‌ای نزدیک هم خبر داد و هم چنین به شایعه وجود مشکل در گوشت و شیر دام هم پاسخ داد و گفت: پس از بهبودی دام از بیماری هیچ نگرانی در باره مصرف گوشت و شیر وجود ندارد، چون بیماری مشترک بین انسان و دام نیست.

نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی هم در این نشست از پیگیری موضوع در سطح ملی گفتند.

«تب برفکی» یک بیماری ویروسی حاد و فوق‌العاده مُسری است که اغلب نشخوارکنندگانی مانند گاو، گوسفند و بز را درگیر می‌کند.

استان اصفهان یکی از قطب‌های تولید محصولات دامی کشور با ۲ هزار و ۶۰۰ واحد مرغداری صنعتی، ۱۷ کشتارگاه طیور و ۳۳ کشتارگاه دام و بیش از ۱۰ هزار مرکز بسته‌بندی و فرآورده‌های خام محسوب می‌شود و رتبه اول تولید شیر خام در کشور را دارد.