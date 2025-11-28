به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، حجت الاسلام عبدالحمید امانت‌بهبهانی افزود: در آبان‌ماه سال جاری، شعب ۲۶، ۲۹ و ۳۰ شورای حل اختلاف مجتمع شماره ۵ خانواده اهواز با نقش‌آفرینی صلح‌یاران و فرهنگ گذشت به صلح و سازش، ۲۱ پرونده مهم خانوادگی و اجتماعی را به پایان رساند.

وی ادامه داد:این اقدام، که موجب حفظ بنیان خانواده و کاهش آسیب‌های اجتماعی شد، نشان‌دهنده تلاش‌های مؤثر شورای حل اختلاف در جهت حل اختلافات بدون ورود به محاکم قضایی است.

رئیس شورای حل اختلاف خوزستان ببا بیان اینکه اختلافات خانوادگی از جمله دعاوی مربوط به زوجیت، مسائل حمایتی و اختلافات اجتماعی، نه تنها بنیان خانواده را تهدید می‌کنند، بلکه آثار گسترده‌ای بر جامعه دارند، خاطر نشان کرد: حل این پرونده‌ها از طریق صلح و سازش، به معنای حفظ کانون خانواده، کاهش آسیب‌های اجتماعی و بازگشت آرامش به زندگی زوجین و فرزندان است.

حجت الاسلام امانت‌بهبهانی تأکید کرد: نقش صلح‌یاران در این فرآیند بسیار کلیدی است؛ آنان با بهره‌گیری از فرهنگ گذشت و مدارا توانسته‌اند طرفین دعوا را به تفاهم برسانند. این تلاش‌ها نشان می‌دهد که شورای حل اختلاف در کنار ایفای نقش به عنوان یک نهاد قضایی، به عنوان پناهگاه امن اجتماعی برای مردم نیز عمل می‌کند.

وی تصریح کرد: کاهش اطاله دادرسی، جلوگیری از ورود پرونده‌های جدید به محاکم و تقویت اعتماد عمومی به دستگاه قضایی از مهم‌ترین دستاورد‌های این سازش‌هاست. خانواده‌ها با این مصالحه‌ها فرصت دوباره‌ای برای زندگی مشترک و آرامش اجتماعی پیدا می‌کنند و این همان رسالت اصلی شورای حل اختلاف است.