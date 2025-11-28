

به گزارش



به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران ؛ سرپرست غله و خدمات بازرگانی مازندران با بیان اینکه بارندگی‌های فصلی باعث جوانه‌زدن گندم در برخی مناطق استان شده بود، گفت: با دستور استاندار مازندران ۱۱۰۰ تن گندم جوانه‌زده در قالب خرید تضمینی و حمایتی از کشاورزان استان خریداری شد تا از وارد شدن خسارت بیشتر به کشاورزان جلوگیری شود.

سید محمد جعفری افزود: دانشگاه علوم پزشکی مازندران و نهاد‌های نظارتی از گندم‌های جوانه‌زده نمونه‌برداری و سلامت و کیفیت آن را برای مصرف دام تضمین کردند





او ادامه داد: تشکل‌های اصلی بخش دام و خوراک دام مازندران فروش این میزان گندم را انجام خواهند داد تا بخشی از نیاز غذایی دام از این طریق تامین شود.

سرپرست غله و خدمات بازرگانی مازندران با اشاره به نقش مؤثر تشکل‌های دامداری و واحد‌های تولید خوراک دام در مدیریت زنجیره تأمین نهاده‌ها، افزود: هماهنگی مستمر با دستگاه‌های اجرایی و همکاری تشکل‌ها می‌تواند به رفع نیاز دامداران و استفاده بهینه از منابع در استان کمک کند.