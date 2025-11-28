به گزارش خبرگزاری صداوسیما، شورای هماهنگی بانک‌ها در اطلاعیه‌ای درخصوص نحوه فعالیت بانک‌ها در استان تهران در روز شنبه، هشتم آذرماه ۱۴۰۴ اعلام کرد: حسب اطلاعیه استانداری استان تهران مبنی بر تصمیم کارگروه اضطرار آلودگی هوا، بانک‌های عضو این شورا در استان تهران (به جز ملارد، شهریار، شهرقدس، رباط کریم، فیروزکوه، دماوند و پردیس) در روز مذکور، به صورت کشیک فعالیت خواهند داشت.

بر این اساس، شعب کشیک بانک‌ها که اسامی آنها در وبسایت اطلاع رسانی بانک‌ها ذکر گردیده است به همراه واحد‌های فنی و پشتیبان ستادی، به منظور خدمت رسانی به امور ضروری مشتریان دایر می‌باشند.

نحوه فعالیت بانک‌ها در سایر استان‌ها بنا به تصمیم استانداری‌های متبوع است.

از مشتریان گرامی بانک‌ها انتظار می‌رود، حتی المقدور از خدمات غیرحضوری و برخط بانک‌ها استفاده نمایند.