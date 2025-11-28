در آیینی یاد و خاطره آیت الله سید ابوالحسن مدیسه‌ای در شهر باغشاد لنجان و در محله زادگاهش مدیسه گرامی داشته شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما،مرکز اصفهان؛ گرامیداشت مرجع عالم تشیع و عالم وارسته حضرت آیت‌الله سید ابوالحسن اصفهانی مدیسه‌ای با هدف تببین ابعاد علمی اخلاقی و سیاسی این مرجع بزرگ برگزار شد.

در این مراسم از تمبر یادبود مرجع بزرگ شیعیان حضرت آیت الله سید ابوالحسن اصفهانی مدیسه‌ای هم رونمایی شد.

آیت الله سیدابوالحسن مدیسه‌ای اصفهانی مشهور به " آیت الله مدیسه‌ای " در سال ۱۲۸۴ هجری قمری در روستای مدیسه از توابع شهرستان لنجان دیده به جهان گشود و پس از ۸۱ سال عمر پربرکت خود درسال ۱۳۶۵ هجری قمری دارفانی را وداع گفت و به دیار معبود شتافت.

آرامگاه این عالم بزرگوار درجوار مضجعین شریفین امام هفتم حضرت امام موسی کاظم (ع) و امام جواد (ع) در شهر کاظمین عراق زیارتگاه شیعیان جهان است.