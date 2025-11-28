کارشناس هواشناسی ایلام گفت: آخرین نقشه‌های هواشناسی از عبور سامانه‌ای ضعیف و افزایش ابر و باد در استان طی یکشنبه و دوشنبه خبر می‌دهد.

خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام به گزارش؛ «احسان احمدی نژاد» کارشناس هواشناسی ایلام اظهار داشت: بر اساس بررسی آخرین نقشه‌های پیش یابی هواشناسی، از اواخر روز یکشنبه تا اواخر روز دوشنبه، یک سامانه ناپایدار و نه‌چندان قوی از سطح استان عبور خواهد کرد، این سامانه موجب افزایش ابرناکی و رشد سرعت باد در نقاط مختلف استان می‌شود.

وی افزود: در برخی نواحی به‌ویژه مناطق شمالی، احتمال وقوع بارش‌های پراکنده باران به‌صورت محدود وجود دارد، مطابق تحلیل‌های فعلی، بارش‌های این سامانه قابل توجه و مؤثر نخواهد بود.

کارشناس هواشناسی ایلام اضافه کرد: پس از خروج این سامانه، تا حدود اواسط آذرماه انتظار بارندگی مؤثری در استان وجود ندارد، اما بر اساس آخرین داده‌های هواشناسی، احتمال وقوع بارش‌های نسبتاً مطلوب از نیمه دوم آذر ماه تقویت می‌شود.

احمدی نژاد یادآور شد: دمای هوا نیز طی پنج روز آینده نوسانات قابل‌توجهی نخواهد داشت و تغییرات دمایی در محدوده طبیعی فصل پیش‌بینی می‌شود.