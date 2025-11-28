به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران ؛ شهرداری نوشهر و صنعت نفت آبادان در هفته سیزدهم مسابقات لیگ دسته اول فوتبال، در نوشهر مقابل هم قرار گرفتند و جنوبی با گل دقایق پایانی توانست از نوشهر سه امتیاز ارزشمند کسب کند

جدال دو تیم شمالی و جنوبی برای هر دو مهم بود، صنعت نفت آبادان بدنبال مستحکم‌تر جایگاهش در جمع تیم‌های بالای جدول بود و میزبان نیز می‌خواست با برد خانگی از منطقه سقوط فرار کند





شهرداری نوشهر که روی امتیازات خانگی حساب ویژه‌ای باز کرده بود بازی هجومی را در دستور کار قرار داد و موقعیت‌های متعددی نیز خلق کرد، اما بعد از گذشت دقایقی از بازی صنعت نفت با سازماندهی بهتر در میانه میدان، جریان بازی را در کنترل گرفت و فشار بیشتری ایجاد کرد، اما دو تیم نیمه اول را بدون گل به رختکن رفتند





صنعت نفت آبادان در نیمه دوم بازی را تهاجمی آغاز کرد و با افزایش حملات، شانس‌هایی نیز برای باز کردن دروازه حریف شمالی خود داشتند و نهایت در دقیقه ۵+۹۰، امید سینک گل تعیین‌کننده بازی را به ثمر رساند تا سه امتیاز حیاتی برای تیمش ثبت شود.





شهرداری نوشهر با ۹ امتیاز در رتبه شانزدهم جدول قرار دارد و شرایط برای ماندن در لیگ دشوار است