برترین های روز سوم رقابت های سومین هفته کورس پائیزه گنبدکاووس مشخص شدند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ رقابت نفسگیر ۵۵ اسب در سومین هفته از کورس پاییزه ۱۴۰۴ گنبدکاووس، با حضور پرشور علاقهمندان از نژادهای ترکمن، تروبرد و دوخون در پیست اسبدوانی این شهر برگزار شد.
رقابتها در شش کورس هزار، هزار و ششصد و هزار و هفتصد متری انجام شد و صحنههایی هیجانانگیز از نبرد سرعت و مهارت را به نمایش گذاشت.
در پایان روز سوم هفته سوم مسابقات آرمین کریمی، محمد صفا آموت، محمد خوجملی و امیر مختومی در صدر جدول هر کورس قرار گرفتند و مجموعاً ۲۶ میلیارد و ۲۰ میلیون ریال جایزه نقدی میان صاحبان اسبهای برتر توزیع شد.