به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ رقابت نفس‌گیر ۵۵ اسب در سومین هفته از کورس پاییزه ۱۴۰۴ گنبدکاووس، با حضور پرشور علاقه‌مندان از نژادهای ترکمن، تروبرد و دوخون در پیست اسبدوانی این شهر برگزار شد.

رقابت‌ها در شش کورس هزار، هزار و ششصد و هزار و هفتصد متری انجام شد و صحنه‌هایی هیجان‌انگیز از نبرد سرعت و مهارت را به نمایش گذاشت.

در پایان روز سوم هفته سوم مسابقات آرمین کریمی، محمد صفا آموت، محمد خوجملی و امیر مختومی در صدر جدول هر کورس قرار گرفتند و مجموعاً ۲۶ میلیارد و ۲۰ میلیون ریال جایزه نقدی میان صاحبان اسب‌های برتر توزیع شد.