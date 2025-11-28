تیم ملی وزنه برداری کشورمان با کسب ۳ نشان طلا، ۴ نقره و یک برنز بر سکوی نخست مسابقات بین المللی جام فجر ایستاد.

به گزارش خبرنگار گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در روز دوم و پایانی ششمین دوره مسابقات بین المللی وزنه برداری جام فجر در دسته ۹۴ کیلوگرم؛ علی عالی پور در یک ضرب با ۱۶۱ کیلوگرم، در دو ضرب با ۱۹۶ کیلوگرم و در مجموع با ۳۵۷ کیلوگرم به مدال نقره رسید. حمیدرضا زارع دیگر نماینده کشورمان در این وزن در یک ضرب با ۱۵۱ کیلوگرم، در دو ضرب با ۱۹۵ کیلوگرم و در مجموع با ۳۴۶ کیلوگرم بر سکوی سوم ایستاد.

در دسته ۱۱۰ کیلوگرم؛ ابوالفضل زارع در یک ضرب با ۱۷۱ کیلوگرم، در دو ضرب با ۲۰۸ کیلوگرم و در مجموع با ۳۷۹ کیلوگرم به مدال نقره رسید.

در دسته به اضافه ۱۱۰ کیلوگرم و فوق سنگین؛ آریا پایدار در یک ضرب با ۱۶۵ کیلوگرم، در دو ضرب با ۲۰۵ کیلوگرم و در مجموع با ۳۷۰ کیلوگرم مدال نقره را کسب کرد. رضا حسن پور هم در این وزن در یک ضرب ۱۹۰ کیلوگرم، در دو ضرب ۲۳۵ کیلوگرم را بالای سر برد و در مجموع با ثبت ۴۲۵ کیلوگرم طلا گرفت و قهرمان سنگین وزن مسابقات بین المللی جام فجر شد.

همچنین در نخستین روز این مسابقات؛ حافظ قشقایی نماینده کشورمان در وزن ۶۵ کیلوگرم و ایلیا صالحی پور در وزن ۸۸ کیلوگرم عنوان قهرمانی را کسب کردند. مصطفی جوادی نماینده دسته ۷۹ کیلوگرم ایران با مجموع ۳۳۱ کیلوگرم نایب قهرمان شد.