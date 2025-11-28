ترافیک در سه محور ارتباطی مازندران با پایتخت سنگین و محور چالوس و آزادراه تهران – شمال یک طرفه است.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران ؛ مرکز مدیریت راه‌های مازندران اعلام کرد تردد از آزادراه تهران – شمال و محور چالوس مسیر جنوب به شمال تا اطلاع بعدی ممنوع می‌باشد.

بر اساس این گزارش ترافیک در محور چالوس مسیر شمال به جنوب حدفاصل مرزن آباد تا تویر، در محور هراز مسیر شمال به جنوب محدوده کلرد و حدفاصل وانا تا آب اسک و مسیر جنوب به شمال محدوده سه راهی چلاو سنگین است.

ترافیک در محور سوادکوه مسیر شمال به جنوب محدوده پل سفید نیز سنگین گزارش شده است.





مرکز مدیریت راه‌ها اعلام کرد محدودیت یک طرفه شدن آزادراه تهران – شمال و محور چالوس ساعت ۲۴ امروز جمعه هفتم آذرماه پایان خواهد یافت.

تردد انواع تریلر، کامیون و کامیونت به استثنای حاملین مواد سوختی و فاسد شدنی تا ساعت ۲۴ از محور هراز نیز ممنوع است.