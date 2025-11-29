پخش زنده
بینظارتی بر تولید مصنوعات طلا، بازار کشور را به جولانگاه کالاهای بیکیفیت تبدیل کرده و تولیدکنندگان معتبر را در آستانه حذف قرار داده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛رییس انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان طلا و جواهر اصفهان با ابراز نگرانی از کاهش نظارت در حوزه تولید مصنوعات طلا گفت: نبود سازوکارهای نظارتی مؤثر، موجب شکلگیری بازاری انحصاری برای محصولات بیکیفیت در این حوزه شده است.
حبیب الهی تاکید کرد: در سالهای گذشته، نظارت اتحادیهها، واحدهای بازرسی اتاق اصناف و اداره استاندارد در شهرها فعال بود و روند تولید و توزیع مصنوعات طلا بهطور دقیق رصد میشد اما اکنون در بسیاری از شهرستانها این نظارتها کمرنگ شده و این مشکل امکان عرضه گسترده و مویرگی مصنوعات ارزان و غیر استاندارد را فراهم کرده است.
به گفته وی در چنین شرایطی مصرفکنندگان و حتی فروشندگان بدون اطلاع از کیفیت و کمیت این محصولات، آنها را خریداری و عرضه میکنند.
عضو هیئتمدیره اتحادیه طلا و جواهر اصفهان ادامه داد: خرید مصنوعات ارزانقیمت و بیکیفیت، نخست به مصرفکننده آسیب مالی وارد میکند و در مرحله بعد باعث کاهش شدید فروش تولیدکنندگان دارای برند و با سابقه میشود؛ تولیدکنندگانی که هزینههای قابلتوجهی برای استانداردسازی و تولید باکیفیت صرف کردهاند و تحت هیچ شرایطی یک مصنوع بی کیفیت و بی کمیت را به بازار عرضه نخواهند کرد.
حبیبالهی افزود در چنین شرایطی مصرفکننده صرفاً به دلیل قیمت پایینتر، محصول بیکیفیت را انتخاب می کند؛ در حالی که اغلب این مصنوعات، از استانداردهای لازم در ساخت برخوردار نیستند. رییس انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان طلا و جواهر اصفهات تأکید کرد: تداوم این وضعیت موجب خروج تدریجی تولیدکنندگان استاندارد از بازار، کاهش نرخ اشتغال و افت صادرات خواهد شد و در نهایت بازار ایران را از نظر مدل، کیفیت و کمیت دچار عقبماندگی میکند.
وی گفت: با ارزانفروشی مخالفتی نداریم اما ارزانفروشی لازم است بر پایه استاندارد و کیفیت باشد و محصولی که به دست مصرفکننده میرسد از نظر تولید، دارای معیارهای مشخص و قابل نظارت باشد.