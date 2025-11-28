به گزارش خبرنگار گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، دو بازی از هفته دوم سی‌وپنجمین دوره لیگ برتر واترپلو در شهر‌های تهران و زنجان برگزار شد.

تیم دانشگاه آزاد اسلامی در استخر ۹ دی مجموعه ورزشی شهید شیرودی تهران، موفق شد تیم نفت و گاز گچساران را با نتیجه ۲۱ بر ۶ شکست دهد و همچنان در جمع مدعیان اصلی قهرمانی باقی بماند.

در زنجان نیز تیم رعد پدافند زنجان در مقابل پالایش نفت آبادان قرار گرفت که در نهایت میهمان جنوبی توانست با نتیجه ۱۷ بر ۱۲ پیروز میدان شود.