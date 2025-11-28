به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان، مرحله نهایی رقابت هنرمندان ایرانی و خارجی در پنج بخش مجریان صحنه (ایرانی و بین‌الملل)، خوانندگان صحنه، استند آپ کمدی، نمایش میان پرده کمدی و نمایش میان پرده کودک تا هشتم آذر در تالار فرهنگ و هنر کرمان برگزار می‌شود.

علیرضا خمسه، نادر سلیمانی، لاله صبوری، مجید قناد، شهرام لاسمی، الهه رضایی، حسین رفیعی، نیما کرمی، شاهین بهرام نژاد، امیر کربلایی زاده، یوسف صیادی، سیروس همتی، پیروز ارجمند، حسین غیاثی و پرواز همای از داوران این دوره از جشنواره هستند.

این رویداد علاوه بر بخش رقابتی، بخش مردمی هم دارد و هنرمندان شرکت کننده طی سه روز در تالار فرهنگ و هنر برای عموم مردم در بخش‌های استند آپ کمدی، خوانندگی و نمایش کمدی برنامه اجرا می‌ کنند.

بخش مردمی نمایش کودک هم امروز جمعه در فرهنگسراهای کوثر، جان جهان و ماه بنی هاشم برنامه ریزی شده وبخش‌های جنبی نیز در ششمین جشنواره بین‌المللی ستاره‌های صحنه از جمله تست استعدادیابی گویندگی و بازیگری از طریق رادیو ایران و کارگاه‌های آموزشی ویژه هنرجویان استان کرمان پیش بینی شده است.

همچنین ویژه برنامه‌های اهداف فرهنگی سند «کرمان برفراز» و «لبخند دنیا به کرمان ۱۴۰۵» شامل برپایی نمایشگاه صنایع دستی استان کرمان، صدور کارت مغناطیسی سفیر فرهنگ و گردشگری استان کرمان برای مهمانان جشنواره، برگزاری تورهای گردشگری برای هنرمندان مدعو، مسابقه تولید محتوای «لبخند دنیا به کرمان ۱۴۰۵» ویژه هنرمندان غیر استان کرمان و مسابقه تولید محتوای «کرمان برفراز» ویژه مخاطبان استان کرمان و برنامه‌های ویژه رسانه‌ای تدارک دیده شده است.

این رویداد ملی و بین‌المللی در راستای برنامه‌های توسعه‌ای «کرمان برفراز» و «لبخند دنیا به کرمان ۱۴۰۵»، با حمایت استانداری و اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمان و با همکاری سایر دستگاه‌ها و نهادها برگزار می‌شود.