امام جمعه کرمانشاه در خطبههای نماز جمعه این هفته بر ضرورت پرهیز از اسراف و توجه جدی به توصیههای رهبر معظم انقلاب در حوزه مصرف تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آیت الله غفوری در خطبههای نماز جمعه این هفته گفت: بسیج تنها یک سازمان نیست، بلکه یک فرهنگ و اندیشه است که میتواند در همه اقشار جامعه جریان داشته باشد.
وی با اشاره به شخصیتهایی همچون شهیدان صیاد شیرازی، بابایی، فخریزاده، احمدیروشن و حاج قاسم سلیمانی، آنان را نمونههای کامل روحیه بسیجی معرفی کرد که همه هستی خود را در راه خدمت به مردم فدا کردند.
امام جمعه کرمانشاه همچنین با گرامیداشت سالروز شهادت آیتالله سیدحسن مدرس و شهید میرزا کوچکخان جنگلی، آنان را نمادهای بزرگ مبارزه با استبداد و استعمار دانست و افزود: همان روحیه بسیجی در تاریخ ایران بارها به شکلهای مختلف ظهور کرده است.
وی در ادامه به روز نیروی دریایی ارتش و حضور نمایندگان این نیرو در نماز جمعه اشاره کرد واقتدار و نوآوری نیروی دریایی جمهوری اسلامی ایران را ستود
او گفت: حضور مقتدرانه این نیرو در آبراههای بینالمللی پیام روشنی به دشمنان داده است که ایران اسلامی اجازه تعرض به سرزمین خود را نمیدهد.
آیت الله غفوری با قدردانی از تلاش فرماندهان نیروی دریایی، اتحاد ملی، حمایت از دولت، پرهیز از اسراف و عمل مسئولان با روحیه بسیجی را از مهمترین توصیههای خود برشمرد.
و تأکید کرد: بسیاری از مشکلات اقتصادی که بهعنوان ناترازی مطرح میشود، با کنار گذاشتن اسراف قابل اصلاح است و جامعه باید در فرهنگ مصرف ، به توصیههای رهبر معظم انقلاب توجه جدی داشته باشد.
امام جمعه کرمانشاه در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تلاش دشمن برای ایجاد فساد اخلاقی و فرهنگی، هوشیاری و آمادگی همه اقشار جامعه را ضروری دانست.