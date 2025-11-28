صالح اباذری نماینده وزن ۸۴+ کیلوگرم کشورمان در رقابت های کاراته قهرمانی جهان، به مرحله حذفی صعود کرد.

به گزارش خبرنگار اعزامی گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در آخرین مبارزه مرحله گروهی وزن ۸۴+ کیلوگرم کاراته قهرمانی جهان، صالح اباذری برابر آنجلو وسیچ از کرواسی به تساوی صفر–صفر رسید؛ نتیجه‌ای که با توجه به دو پیروزی قبلی، برای صدرنشینی او کافی بود.

اباذری پیش‌تر نیکوپولوس از یونان را ۳ بر صفر و نوری عبدالسلام از لیبی را ۴ بر صفر شکست داده بود.

نماینده ایران حالا با آمادگی کامل و روحیه بالا راهی مراحل حذفی می‌شود؛ جایی که هر مبارزه حکم یک قدم تا سکوی جهانی را دارد.