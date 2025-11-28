جهادگران بسیجی سلامت با حضور در روستا‌های مبارک‌آباد و جنت‌آباد بیش از ۲۱۰۰ خدمت درمانی و بهداشتی رایگان به مردم ارائه کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم،جمعی از جهادگران بسیجی سلامت با هدف ارتقای خدمات بهداشتی و دسترسی آسان‌تر مردم به خدمات درمانی در اردویی دو روزه به روستا‌های مبارک‌آباد و جنت‌آباد اعزام شدند.

در این اردوی جهادی که با مشارکت ۲۲ پزشک بسیجی برگزار شد، خدماتی شامل ویزیت عمومی، مشاوره تخصصی، غربالگری، ارائه دارو و توزیع اقلام بهداشتی به اهالی این مناطق ارائه شد.

در این اردو مجموعاً بیش از ۲۱۰۰ خدمت درمانی و بهداشتی به مردم ارائه شد؛ اقدامی که جلوه‌ای دیگر از روحیه خدمت‌رسانی و باور عمیق بسیج به همراهی با مردم در نقاط محروم است.