جهادگران بسیجی سلامت با حضور در روستاهای مبارکآباد و جنتآباد بیش از ۲۱۰۰ خدمت درمانی و بهداشتی رایگان به مردم ارائه کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم،جمعی از جهادگران بسیجی سلامت با هدف ارتقای خدمات بهداشتی و دسترسی آسانتر مردم به خدمات درمانی در اردویی دو روزه به روستاهای مبارکآباد و جنتآباد اعزام شدند.
در این اردوی جهادی که با مشارکت ۲۲ پزشک بسیجی برگزار شد، خدماتی شامل ویزیت عمومی، مشاوره تخصصی، غربالگری، ارائه دارو و توزیع اقلام بهداشتی به اهالی این مناطق ارائه شد.