پخش زنده
امروز: -
سرپرست یکی از گروههای اعزامی گفت: دانشآموزان ایرانی پس از درخشش در مسابقات جهانی محاسبات ذهنی ۲۰۲۵ امارات به کشور بازگشتند.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، علی عادلی، سرپرست یکی از گروههای اعزامی به مسابقات محاسبات ذهنی ۲۰۲۵ امارات، اظهار کرد: دانشآموزان ایرانی امسال در یکی از سختترین و رقابتیترین دورههای مسابقات جهانی شرکت کردند.
وی ادامه داد: بیش از ۵۰۰ دانشآموز از ۱۵ کشور دنیا در این رویداد حضور داشتند و سطح رقابتها بهقدری بالا بود که اختلاف امتیازات در بسیاری از سطوح فقط در حد چند صدم امتیاز بود.
سرپرست این تیم افزود: ۵۶ دانشآموز ایرانی که از نخبگان ۷ تا ۱۵ سال و منتخبین المپیاد ملی ویراکاپ تشکیل شده بود، توانست در تمامی سطوح شرکتشده عناوین قهرمانِ قهرمانان، قهرمان، و رتبههای اول تا سوم را کسب کند. این موفقیت حاصل ماهها تلاش، برنامهریزی دقیق و تمرینهای مستمر این نوجوانان توانمند است.
عادلی درباره ساختار آزمونها توضیح داد: شرکتکنندگان باید در مدت ۱۰ دقیقه به حدود ۲۵۰ سؤال محاسباتی پیشرفته پاسخ میدادند. پیچیدگی و سرعت موردنیاز در این آزمون باعث شده بود مسابقه در بالاترین سطح ممکن برگزار شود.
وی یادآور شد: بازگشت این تیم با چنین دستاورد بزرگی، نشانه ظرفیتهای عظیم نسل جدید ایران در حوزه محاسبات ذهنی است؛ این موفقیت را به دانشآموزان، خانوادهها و تمام مربیان پرتلاش تبریک میگویم.