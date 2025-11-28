به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، علی عادلی، سرپرست یکی از گروه‌های اعزامی به مسابقات محاسبات ذهنی ۲۰۲۵ امارات، اظهار کرد: دانش‌آموزان ایرانی امسال در یکی از سخت‌ترین و رقابتی‌ترین دوره‌های مسابقات جهانی شرکت کردند.

وی ادامه داد: بیش از ۵۰۰ دانش‌آموز از ۱۵ کشور دنیا در این رویداد حضور داشتند و سطح رقابت‌ها به‌قدری بالا بود که اختلاف امتیازات در بسیاری از سطوح فقط در حد چند صدم امتیاز بود.

سرپرست این تیم افزود: ۵۶ دانش‌آموز ایرانی که از نخبگان ۷ تا ۱۵ سال و منتخبین المپیاد ملی ویراکاپ تشکیل شده بود، توانست در تمامی سطوح شرکت‌شده عناوین قهرمانِ قهرمانان، قهرمان، و رتبه‌های اول تا سوم را کسب کند. این موفقیت حاصل ماه‌ها تلاش، برنامه‌ریزی دقیق و تمرین‌های مستمر این نوجوانان توانمند است.

عادلی درباره ساختار آزمون‌ها توضیح داد: شرکت‌کنندگان باید در مدت ۱۰ دقیقه به حدود ۲۵۰ سؤال محاسباتی پیشرفته پاسخ می‌دادند. پیچیدگی و سرعت موردنیاز در این آزمون باعث شده بود مسابقه در بالاترین سطح ممکن برگزار شود.

وی یادآور شد: بازگشت این تیم با چنین دستاورد بزرگی، نشانه ظرفیت‌های عظیم نسل جدید ایران در حوزه محاسبات ذهنی است؛ این موفقیت را به دانش‌آموزان، خانواده‌ها و تمام مربیان پرتلاش تبریک می‌گویم.