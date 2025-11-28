پخش زنده
امروز: -
تبعه افغان متهم به تیراندازی مرگبار به دو عضو گارد ملی آمریکا نزدیک کاخ سفید، از نیروهای ویژه همکار با سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا (سیا) بوده و در سال ۲۰۲۱ به علت همکاری با دولت آمریکا وارد این کشور شده است.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از نیویورک به نقل از واشنگتنپست؛ مقامهای آمریکایی اعلام کردند «رحمانالله لکهنوال»، ۲۹ ساله مظنون تیراندازی اخیر در نزدیکی کاخ سفید پس از همکاری با دولت آمریکا و سیا در افغانستان، در سپتامبر ۲۰۲۱ تحت برنامه «عملیات استقبال از متحدان» وارد آمریکا شده بود.
این گزارش افزود وی روز چهارشنبه با عبور از چند ایالت آمریکا خود را به محل حادثه رسانده و با اسلحه کمری اسمیتاندوسون.۳۵۷ به دو عضو گارد ملی شلیک کرده است؛ «سارا بکزترام» ۲۰ ساله که در پی جراحات جان باخت و «اندرو وُلف» ۲۴ ساله که همچنان در وضعیت وخیم قرار دارد.
در ادامه آمده است که لکهنوال به سه فقره «حمله مسلحانه با قصد قتل» و سه فقره «داشتن سلاح در حین ارتکاب جرم خشونتآمیز» متهم شده و دادستانی ناحیه کلمبیا اعلام کرده او با اتهام «قتل درجه یک» نیز روبهروست.
این گزارش اضافه کرد که بر اساس اطلاعات ارائهشده، او پس از حملات ۱۱ سپتامبر و آغاز جنگ آمریکا در افغانستان بزرگ شده و دو دهه بعد از جمله هزاران افغان بود که پس از سقوط کابل به آمریکا منتقل شدند. یک مقام امنیتی گفته است لکهنوال در آوریل امسال موفق به دریافت پناهندگی شده است.
این گزارش افزود که «جان رتکلیف» رئیس سیا تأیید کرده که لکهنوال عضو یکی از «یگانهای صفر» در استان قندهار بوده است؛ واحدهای ضربتی فوقسری سیا که مأموریتهای شکار یا دستگیری اعضای طالبان، القاعده، داعش و سایر گروههای تروریستی را اجرا میکردند.
در ادامه آمده است که این یگانها در عملیاتهای خطرناک شبانه و مأموریتهای ویژه نقش کلیدی داشتند و در جریان خروج آشفته آمریکا از افغانستان در سال ۲۰۲۱ نیز برای نجات جان نیروهای آمریکایی حیاتی بودند. این یگانها پیشتر در گزارشهایی از جمله گزارش ۲۰۱۹ دیدهبان حقوق بشر به نقض حقوق بشر متهم شده بودند.
این گزارش اضافه کرد که همسایگان لکهنوال در شهر «بلینگهام» در ایالت واشنگتن او را فردی «مودب و آرام» توصیف کردهاند که همراه همسر و پنج فرزند خود زندگی میکرد. برخی از همسایگان افغان نیز گفتهاند وی پشتون بوده و در مسجد محلی حضور مییافت.
در ادامه آمده است که گروههای مدافع حقوق افغانها در آمریکا ضمن محکومکردن این حمله، این حادثه را رفتاری فردی دانسته و هشدار دادهاند که نباید آن را به کل جامعه افغانهای مقیم آمریکا تعمیم داد.
این روزنامه در پایان نوشت که پس از این حادثه، رئیسجمهور ترامپ تهدید کرده است مهاجرت از تمام «کشورهای جهان سوم» را متوقف خواهد کرد و اداره مهاجرت آمریکا نیز اعلام کرده پردازش تمام درخواستهای مهاجرتی اتباع افغانستان «تا اطلاع ثانوی» تعلیق شده است.