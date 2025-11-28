پخش زنده
رقابتهای هفته یازدهم لیگ برتر فوتبال کشورمان، امروز با برگزاری ۴ دیدار پیگیری شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، رقابتهای هفته یازدهم لیگ برتر فوتبال ایران، امروز با برگزاری ۴ دیدار در ۴ زمان مختلف برگزار شد. در نخستین دیدار پیکان به مصاف ملوان رفت که این دیدار با نتیجه یک بر صفر به سود پیکان به پایان رسید. در دیدار دوم تیم فوتبال پرسپولیس از ساعت ۱۶ میهمان شمسآذر قزوین بود که این بازی با برتری ۲ بر یک پرسپولیس تمام شد. در دیدار سوم تیم فوتبال ذوبآهن از ساعت ۱۶:۳۰ به مصاف خیبر خرمآباد رفت و در آخرین دیدار استقلال خوزستان میزبان گلگهر سیرجان بود.
ذوبآهن اصفهان یک - خیبر خرمآباد یک
گلزنان: آرش قادری (۵۲) برای ذوبآهن، مسعود محبی (۶۵) برای خیبر
ترکیب ذوبآهن؛
پارسا جعفری، نادر محمدی، آرش قادری، عرفان قهرمانی، امیرحسین جدی، پدرام قاضیپور، جلال علیمحمدی، پویا مختاری، آرش مرتضوی، محمدجواد محمدی و امید لطیفی
ترکیب خیبر؛
محمدرضا دیناروند، مسعود محبی، محمداحسان حسینی، عرفان معصومی، سبحان پسندیده، محسن سفیدچغایی، صادق بوصبیح، اسماعیل بابایی، مهرداد قنبری، علی خانزادی و عیسی مرادی
استقلال خوزستان صفر - گلگهرسیرجان یک
گلزنان: آرمان اکوان (۱۵) برابر گلگهرسیرجان
ترکیب استقلال خوزستان؛
محمدجواد کیا، آرام عباسی، حمید بوحمدان، امیرعلی صادقی، ابوالفضل کوهی، امیرحسین جلالیوند، قاسم لطیفی، فیاض میردورقی، سجاد دانایی، حجت احمدی و محمدمهدی احمدی
ترکیب گلگهرسیرجان؛
فرزین گروسیان، علیرضا علیزاده، امیر جعفری، سیاوش یزدانی، نوید عاشوری، مهدی تیکدری، رضا جعفری، آرمان اکوان، مجید عیدی، رضا اسدی و اریک باگناما