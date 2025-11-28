وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با سفر به خلیل‌آباد، بر تجهیز زیرساخت‌ها و ارتقای امکانات فرهنگی این شهرستان تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خراسان رضوی، سید عباس صالحی در سفر به خلیل‌آباد، از اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی این شهرستان و سالن همایش‌های وابسته به آن بازدید کرد و از نزدیک در جریان وضعیت موجود و کمبود‌های این مجموعه فرهنگی قرار گرفت.

در جریان این بازدید، مسئولان شهرستان گزارشی از نیاز‌های تجهیزاتی، فرسودگی برخی امکانات، و ضرورت به‌روزرسانی زیرساخت‌های فرهنگی ارائه کردند.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز با تأکید بر اهمیت توسعه فضا‌های فرهنگی در شهرستان‌های خلیل آباد، بر پیگیری رفع مشکلات و ارتقای امکانات این اداره و سالن همایش‌ها تأکید کرد.

صالحی همچنین ضمن قدردانی از تلاش فعالان فرهنگی خلیل‌آباد، توسعه زیرساخت‌های فرهنگی را مقدمه‌ای برای رونق فعالیت‌های هنری و افزایش مشارکت اهالی فرهنگ و هنر دانست.