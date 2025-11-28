لیگ دسته یک فوتبال؛ نساجی باخت، مدعیان به صدر نزدیک شدند

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، هفته سیزدهم رقابت‌های لیگ دسته یک فوتبال باشگاه‌های کشور امروز (۷ آذر) با برگزاری پنج دیدار پیگیری شد که نتایج این مسابقات به شرح زیر است:

شهرداری نوشهر صفر – صنعت نفت آبادان یک

فرد البرز یک – نیروی زمینی تهران صفر

مس سونگون صفر – داماش گیلان صفر

مس شهر بابک ۲ – نساجی مازندران یک

پارس جنوبی جم صفر – مس کرمان یک

نساجی مازندران که چند روز پیش با شکست مقابل سایپا در ضربات پنالتی از جام حذفی کنار رفته بود، امروز اولین باخت رسمی خود در فصل ۰۵-۱۴۰۴ لیگ دسته اول را تجربه کرد، اما با ۳۰ امتیاز همچنان در صدر جدول قرار دارد. مس شهر بابک با کسب این برد ارزشمند، امتیاز خود را به ۲۲ رساند و جای سایپا را در رتبه دوم گرفت.

مس کرمان در دیداری که در آن دو بازیکنش اخراج شدند و ۹ نفره بازی کرد، موفق شد پارس جنوبی جم را شکست دهد و با ۱۸ امتیاز به رده ششم جدول صعود کند. صنعت نفت آبادان نیز با ۲۱ امتیاز در جایگاه چهارم ایستاده است. در دیگر رتبه‌ها، شهرداری نوشهر با ۹، مس سونگون با ۵ و داماش با ۴ امتیاز، در رده‌های شانزدهم تا هجدهم جدول قرار دارند.

در ادامه هفته سیزدهم، تیم‌های نفت و گاز گچساران و شناورسازی قشم فردا از ساعت ۱۶:۳۰ به مصاف هم خواهند رفت و هوادار از ساعت ۱۵ روز ۹ آذر میزبان بعثت کرمانشاه خواهد بود.