آیت‌الله مصطفی محامی نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه زاهدان توجه به سنت‌های الهی و بهره‌گیری از آنها را راهی برای تحصیل تقوای الهی و پیشرفت جامعه اسلامی دانست.

حفظ روحیه بسیجی، حفظ انسجام ملی، حمایت از دولت و همکاری مردم و مسئولان برای حل مشکلات اقتصادی راه مقابله با توطئه دشمنان

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز سیستان و بلوچستان، امام جمعه زاهدان با اشاره به مناسبت‌های هفته، از روز نیروی دریایی، شهدای هسته‌ای و سالروز وفات‌ام‌البنین سلام‌الله‌علی‌ها یاد کرد و تأکید کرد که باید یاد و نام شهدا و مقام خانواده‌هایشان گرامی داشته شود.

آیت‌الله محامی به فرمایشات اخیر مقام معظم رهبری اشاره کرد و گفت: که حفظ اقتدار بسیج، انسجام ملی، حمایت از دولت و تلاش برای پیشرفت کشور از محور‌های مهم رهبر انقلاب است.

امام جمعه زاهدان با بیان اینکه جهان بر اساس قوانین مادی و معنوی اداره می‌شود، افزود: قوانین مادی از طریق تجربه و علم کشف می‌شوند، اما قوانین معنوی، شامل تعالیم وحی و سنت‌های الهی هستند که مسیر زندگی و سعادت دنیا و آخرت را هدایت می‌کنند.

وی این قوانین را در امور اقتصادی، اخلاقی و اجتماعی تأثیرگذار دانست و نمونه‌هایی از جمله انصاف در معامله، صدقه، رعایت تقوا و ارتباط با خویشاوندان را مهم ذکر کرد.

خطیب نماز جمعه زاهدان تصریح کرد: ربا، فساد و بی‌عدالتی موجب بن‌بست اقتصادی می‌شوند و عمل به ارزش‌های دینی و سنت‌های الهی، پادزهر نفوذ دشمن و تضمین‌کننده پیشرفت جامعه است. آیت‌الله محامی افزود که مسلمان بودن به تنهایی کافی نیست و عمل درست و رعایت اصول اقتصادی و اخلاقی اهمیت دارد.

امام جمعه زاهدان در پایان از مسئولان و مردم خواست تا در مسائل اقتصادی و برنامه‌ریزی‌های کشور، علاوه بر دانش اقتصادی، به سنت‌های الهی و آموزه‌های قرآن توجه کنند تا سعادت دنیا و آخرت حاصل شود.