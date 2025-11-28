به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، نشست جانبی «ملیت، قومیت و تنوع فرهنگی در ایران: سفری تا به امروز و مسیر پیشرو » در حاشیه دومین روز از اجلاس هجدهمین مجمع امور اقلیت­‌ها در مقر سازمان ملل متحد در ژنو برگزار شد.

در این نشست، سارا فلاحی، نماینده مردم ایلام در مجلس شورای اسلامی گفت: ایران مادر تمدن و متشکل از اقوام و زبان­‌ها و آئین­‌ها است که همگی پیکره واحد هویت ملی ایرانی را تشکیل می­‌دهند. ایران سرزمین احترام به تنوع فرهنگی است و این تنوع قومیتی و مذهبی به عنوان متبعی برای غنا، پایداری و همزیستی است.

در ادامه این نشست بهشید برخورداری، نماینده زرتشتیان در مجلس شورای اسلامی بر اهمیت و جایگاه احترام به صلح و هم­زیستی میان اقوام و ادیان در ایران تاکید کرد و گفت: منشور حقوق بشر کوروش که جهانیان را به صلح، همزیستی و احترام به تنوع فرهنگی دعوت می­‌کند در دل تمدن بزرگ ایرانی متولد شده و همین رویکرد در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به ویژه اصل سیزدهم قانون اساسی به رسمیت شناخته شده است.

وی تصریح کرد: زرتشتیان و دیگر ادیان در ایران، از آزادی اجتماعی، مذهبی، اقتصادی، فرهنگی، آزادی اجتماعات و دسترسی به مدارس خاص خود برخوردارند و مراسم های مذهبی خود را آزادانه انجام می دهند. پیروان ادیان مختلف در ایران دوشادوش ایرانیان مسلمان از ارزش­‌های ملی و تمامیت ارضی خود دفاع کرده و می­‌کنند. هویت مشترک ایرانی رمز مشترک همزیستی مسالمت­‌آمیز اقوام مختلف ایرانی و پیروان ادیان در ایران است.

نماینده زرتشتیان در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: من به عنوان یک ایرانی زرتشتی ادعا‌های بی­‌اساس و پروپاگاندای رسانه­‌های غربی علیه ایران را رد می‌کنم. ما زرتشتیان ایران، آرزوی صلح و آرامش برای همگان داریم و با تفرقه­‌افکنی مخالفیم.

در ادامه این نشست، کمال حسین­‌پور نماینده اهل تسنن مردم پیران­شهر، سردشت و میرآباد در مجلس شورای اسلامی گفت: قانون اساسی ایران تنوع فرهنگی و زبانی را به رسمیت شناخته و اسناد بین­‌المللی بر آن تاکید دارد. در کردستان احترام به تنوع فرهنگی روح حاکم و نفس جامعه است. کردستان مکتب صبر، انسانیت، شعر و هنر است.

وی افزود: من به عنوان نماینده کرد اهل تسنن شهادت می­‌دهم که جمهوری اسلامی ایران در­‌های مشارکت سیاسی در سطح بالا را برای مردم کرد گشوده است. این به معنای به رسمیت شناختن ظرفیت کرد‌ها در سطح ملی است. تجربه کاری من در مجلس شورای اسلامی نشان می­‌دهد که در ایران و در سطح ملی و حاکمیتی ظرفیت پذیرش انتقادات و اصلاح رویه­‌ها و قوانین وجود دارد. تحریم­‌ها بیشترین آسیب را به مردم مناطق مرزی ایران وارد کرده و توسعه­ نیافتن اقتصادی-اجتماعی آن بیش از هر چیز، معلول این تحریم­‌های ظالمانه است.

حمیرا ریگی، از فعالان سیاسی جامعه بلوچ سنی و سفیر سابق جمهوری اسلامی ایران در برونئی در ادامه این نشست بیان کرد: من امروز به عنوان عضوی از جامعه ایرانی، کنشگر اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرزند سرزمینی با هزاران سال تاریخ و تمدن و صلح سخن می­‌گویم. من با حفظ هویت بومی و ملی خود در این نشست حاضر شده­‌ام تا اعلام کنم که تجربه تصدی مناصب سطح بالای شغلی برای من به عنوان یک زن متعلق به قوم بلوچ اهل تسنن، آئینه تمام­‌نمایی از به رسمیت­ شناختن حقوق برابر همه اقوام و مذاهب ایرانی در برابر قانون و نظام حقوقی است.

وی یادآور شد: هم­‌اکنون زنان بلوچ متعددی در سطح فرماندار و استاندار مشغول به فعالیت‌اند که نشان از برابری اقوام و مذاهب، توزیع متوازن قدرت، تقویت همبستگی ملی و انعکاس صدای همه ذینفعان اجتماعی در هویت ملی دارد. قوانین و سیاست­‌های داخلی ایران، احترام به تنوع فرهنگی را تقویت کرده و آن را اصلی بنیادین برای همزیستی و انسجام ملی برمی­‌شمرد. تنوع منبع قدرت ما است.

ریگی تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران آمادگی دارد، تجربیات ارزشمند خود را در اختیار کشور‌ها قرار دهد. جهان امروز نیازمند سیاست باهم بودن، برای هم بودن و در کنار هم بودن است؛ این ادبیات، جوهره جهان­‌بینی ما ایرانیان است که بر اصول انسانیت و صلح و هم­زیستی استوار است.

در ادامه این نشست عبدالناصر درخشان، نماینده مجلس شورای اسلامی از حوزه انتخابیه ایرانشهر، سرباز، دلگان، فنوج، بمپور، بنت، لاشار، آشار و آهوران گفت: ایران متشکل از اقوام مختلف عرب، بلوچ، کرد، لر، فارس و ... است. این تنوع قومیتی محصول سال­‌ها تلاش، همزیستی و درک متقابل است.

وی تاکید کرد: احترام به تنوع فرهنگی در ایران یک شعار نیست؛ سبک زندگی ایرانیانی است که سالیان سال با احترام به تفاوت­‌ها و فهم نقاط مشترک مبتنی بر هویت ملی ایرانی در کنار یکدیگر زیست کرده و جامعه­‌ای متنوع و در عین حال متحد را شکل داده­‌اند. بدیهی است توسعه پایدار در چنین جامعه­‌ای از دل همراهی و مشارکت همه اعضای جامعه قومی و مذهبی محقق می­‌شود.