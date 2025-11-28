به گزارش خبرنگار اعزامی گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، آتوسا گلشادنژاد پس از عبور موفق از مرحله گروهی، در نخستین مبارزه حذفی خود برابر باربارا هوایکی‌مان از شیلی قرار گرفت. این مبارزه حساس که صعود به جمع هشت نفر برتر را تعیین می‌کرد، بدون امتیاز پیش رفت، اما در نهایت با هانسوکو شدن کاراته‌کای شیلی، گلشادنژاد برنده اعلام شد و به مرحله یک‌چهارم نهایی رسید.

گلشادنژاد پیش از این، در مرحله گروهی دو برد و یک تساوی ثبت کرده بود؛ ابتدا یومبی نِلی از کامرون را ۸ بر صفر شکست داد، سپس سوینچ اوتوبایوآ از ازبکستان را ۲ بر یک از پیش رو برداشت و در مبارزه سوم برابر بتا گیرویسیا از لتونی به تساوی صفر–صفر رسید.